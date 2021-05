Ángel de Brito, fuerte contra Horacio Cabak por su cruce con Cinthia Fernández: "Ahí mostrás la hilacha, estás descontrolado"

La polémica de Horacio Cabak en Twitter con Cinthia Fernández, como respuesta a unas críticas que la panelista de Los Ángeles de la Mañana le había hecho, enfurecieron a Ángel de Brito. Amigo de Cinthia, el conductor fue enfático en su repudio a la actitud de Cabak.

"Lo que no me banco más es la doble cara de toda esta gente, porque me llaman y me dicen 'gracias por los códigos, que bueno sos'. Pero después se hacen los cancheros en cámara. Déjense de joder. Si quieren hablar, hablemos todos de frente, en cámara. Lo digo por todos", arrancó De Brito. Luego, continuó: "Vi un cruce, que Cinthia lo estaba criticando y él le contesta con Abbey Díaz. Dale... Ahí mostrás la hilacha".

En ese momento, Cinthia ironizó: "Pobrecito, es que no tiene argumento. Demuestra lo que es".

"Se volvió adicto a esta famita, que obviamente no le sirve para la carrera que venía haciendo". G-plus

Al final, Ángel de Brito volvió a arremeter contra Horacio Cabak, tras sus picantes cruces personales en redes sociales: "Me parece que se volvió adicto a esta famita, que obviamente no le sirve para la carrera que venía haciendo. Me parece que está como descontrolado, no sé qué le pasa. ¿Cuántas veces le van a decir Abbey Díaz a Cinthia? ¿Hasta cuándo?".