Ángel de Brito le dio el visto bueno a una propuesta de Luisa Albinoni para ser panelista de LAM: "Me gustaría ser angelita"

La semana pasada, Ángel de Brito reveló sus intenciones de reorganizar el panel de Los Ángeles de la mañana, el ciclo que conduce con gran éxito en eltrece, y subió la apuesta al afirmar que quiere una 'renovación total'. Atenta a esta intención, Luisa Albinoni se postuló como aspirante a 'angelita' y él le dio el visto bueno en su cuenta de Twitter.

Todo comenzó cuando la actriz, que esta semana tuvo un auspicioso debut en Cantando 2020, reveló en una entrevista en El Espectador (CNN Radio) sus aspiraciones a obtener una silla. "Me gustaría ser angelita en LAM porque me gusta Ángel. Hay que llevar adelante un programa con mujeres, que no somos fáciles, y haciendo un balance de justicia entre opiniones. Admiro eso porque hay que tener mucha cintura”, dijo Luisa, en diálogo con Pía Shaw ya que Ángel no fue parte del mismo ese día.

"Me gustó ser panelista con Verónica Lozano. Me parece un trabajo muy difícil porque soy actriz y la gente me conoce desde otro lado, a la hora de dar opiniones hay que ser muy delicado y tener cuidado”, dijo la actriz que no dudó en calificar la oportunidad que le dieron en Cantando 2020 como 'una bendición'. Ángel compartió el tweet de la entrevista en su cuenta de esa red social y dio así su visto bueno a esta postulación que, de concretarse, sería en 2021 cuando arranque con esta movida en la que pretende incluir a la propia Shaw tal como confesó en su momento. El conductor se mostró muy sorprendido por la actuación de Albinoni en el Cantando, al punto que le reconoció que 'transmitió algo' con su canción y logró conmover hasta a Nacha Guevara.