Angel de Brito criticó a Ariel Rodríguez Palacios por sus chistes a Mica Viciconte: "Cocinero, no abras puertas que..."

Una denuncia mediática de Alejandra Quevedo en LAM contra una representante local de un poderoso estudio de cine terminó decantando en que Ángel de Brito se muestre preocupado por el futuro de Mica Viciconte en el programa de Ariel Rodríguez Palacios.

Todo comenzó cuando Pía Shaw reveló que Romina Pereiro, que logró que finalmente la dejen salir al aire en Ariel en su salsa, va a salir una vez por semana el primer mes y dos veces a partir del próximo.

“Yo te lo digo hoy, que no investigué nada, ese elenco termina mal, porque ese cocinero es… apático, por decirlo de alguna manera”, señaló Ángel, y agregó: “Hace chistes que no sé si a Mica le van a caer bien”.

DE BRITO, MUY CRÍTICO CON RODRÍGUEZ PALACIOS POR SUS CHISTES A MICA VICICONTE

Ángel hizo contó que Rodríguez Palacios festejó un mes al aire y dijo “gracias Telefe, bla, bla, bla, cuando me dijeron el elenco que iba a tener, y que iba a trabajar con ella”, en referencia Mica Viciconte. “Dijo ‘no’, no se qué, como que no quería trabajar con esa loca”, explicó.

“Yo le hago la vida imposible. Le digo ‘Me vas a padecer’”, acotó Yanina Latorre, en referencia a la frase que le lanzó a Ana Rosenfeld al inicio de este año. “¿Cómo no vas a conocer a Mica Viciconte?”, preguntó la panelista, mientras preguntaba cómo reaccionó la marplatense.

“Dijo ‘ja, ja, ja’, pero sabés cómo es Mica, te tira un ‘ja, ja, ja’ y al otro día te tira una sartén por la cabeza. Chiste feo”, señaló Ángel. “No es chiste para el primer mes de programa. El cocinero está abriendo unas puertas que no tendría que abrir. Le está canchereando a los colegas…”, agregó, y cerró con un contundente consejo: “Cocinero, no abras puertas que después no vas a poder cerrar”.