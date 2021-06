Ángel de Brito bancó a Wanda Nara tras la fuerte acusación de Maxi López el Día del Padre: "A ella la entiendo; no es solo un reclamo de guita"

La mala relación de Maxi López con Wanda Nara volvió a ser noticia el pasado Día del Padre, luego de que el futbolista publicara un fuerte posteo contra la mamá de sus tres hijos, Valentino, Benedicto y Constantino.

"Feliz Día del Padre a todos los padres del mundo. Aunque no me dejes verlos hace diez meses y te empeñes en cortar lazos, yo siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que no vas a poder entender nunca. Los extraño, mis pollos, pero ustedes ya lo saben", escribió Maxi en una historia que subió a Instagram, junto a una foto en Francia, con los menores.

Analizando el resonante mensaje de López en LAM, Ángel de Brito se manifestó más cercano y comprensivo con Nara: "Apuntó directamente a Wanda sin nombrarla. Dice que corta los lazos". Y Cinthia Fernández, también en conflicto legal con su ex Matías Defederico por la cuota alimentaria de sus hijas, acotó: "Acá también estamos hablamos de un padre deudor".

"Entiendo a Wanda. Acá a ninguno de los dos les hace falta el dinero. A ella le molesta la acción". G-plus

Atento al comentario de su panelista, el conductor apuntó: "Cuando le sobra (el dinero). En eso la entiendo a Wanda. Acá a ninguno de los dos les hace falta el dinero. A ella le molesta la acción. Wanda no solo reclamó la guita, también muchas veces reclamó en público que él no se hacía cargo de los hijos y hemos escuchado el maltrato. Hay varias cosas".