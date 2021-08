Ángel de Brito bancó a Listorti tras el escrache de los antivacuna: "Es la primera vez que lo escucho decir algo coherente"

Luego de las repercusiones de despertaron las declaraciones de José María Listorti, quien un mes atrás cuestionó a Los Nocheros por pronunciarse en contra de la vacuna contra el covid y los mandó a vivir en una isla; el conductor fue increpado por un grupo antivacunas y Ángel de Brito tomó partido por su colega.

“Es la primera vez que lo escucho decir algo coherente. No tiene nada que cuestionarse lo que dice él y es su opinión”, fue la contundente reacción del conductor de Los Ángeles de la Mañana tras ver un informe de Listorti en una nota que le dio a Juan Etchegoyen para Radio Mitre.

En aquella entrevista su colega había manifestado su fuerte postura: “No puedo entender como hay que gente que está en contra de la vacuna. Me parece de un grado de ignorancia terrible. El mensaje de Los Nocheros me parece un acto egoísta terrible porque no es así, estamos en la inmunidad de rebaño y sino váyanse los cuatro a vivir a una isla quietitos. Es el ABC de la vacuna y es una cuestión de emergencia”, comenzó diciendo.

“Ningún científico y ningún gobierno te va a dar una vacuna que te haga mal, a lo sumo lo peor que te va a pasar es que no te haga nada. No te va a cambiar el ADN, ni te vas a morir por vacunarte, te vas a morir por tener covid a lo mejor, que vean una cuestión política y que los rusos se quieren apoderar de nuestra información”, agregó.

Y cerró: “Ya la información la tienen por las redes sociales. Yo estuve durante un día entero con fiebre, principio de neumonía pero grave no tuve. Comparado con gente que ha muerto o ha estado en terapia intensiva o intubada no me puedo quejar, no quiero pasar por el trastorno del aislamiento y la familia”.