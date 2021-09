Ángel de Brito arremetió contra Jorgito Moliniers tras su fuerte enojo con LAM: "Él entró al Bailando porque era el novio del jefe de coaches"

Ángel de Brito se despachó sin filtro contra el bailarín Jorgito Moliniers, quien se enojó con LAM por el modo que se refieren a su persona y optó por no darle más notas al programa de eltrece.

"Si quiere que hablemos en serio, vamos a entrar en serio: él entró al Bailando porque era la pareja del Jefe de coaches. Él mismo lo contó en este tipo de programas, pobrecito. Jorgito dijo que iba a los casting y no entraba, hasta que se puso de novio con el Jefe de coach", dijo el conductor de LAM, durísimo con Moliniers, al hacer referencia a su romance con Hugo Ávila.

Ante el enojo del bailarín, Ángel de Brito agregó: "Entró al programa por la ventana". Acto seguido, el conductor determinó que no solo no le harán más notas a Jorgito Moliniers ni lo nombrarán más en el programa.

La fuerte arremetida de De Brito fue luego de escuchar al bailarín cuestionar con visible malestar a LAM: "No me gusta que mi nombre aparezca en un programa así. Estudié un montón. Me da vergüenza. No quiero ser mediático".