Ángel de Brito apuntó al entorno de Diego Maradona tras las declaraciones de Mavys Álvarez: "¿No se daban cuenta de lo que estaban haciendo?"

Ángel de Brito habló de las declaraciones que hizo Mavys Álvarez en la televisión internacional acerca de su pasado con Diego Maradona en Cuba. En Los Ángeles de la Mañana, el periodista disparó contra el entorno del astro argentino después de escuchar las fuertes revelaciones de la joven cubana que estuvo con él a sus 16 años, en las que hizo referencia a las adicciones.

“Yo entiendo toda la parte de Cuba, pero los que se fueron de acá eran todos argentinos, con crianza argentina, con leyes argentinas y con conceptos morales argentinos. Que no se hagan los cubanos. Ahora todos se ofenden, se enojan, y estamos hablando de hechos graves”, expresó el conductor de la emisión de eltrece.

Fue allí cuando De Brito habló de las personas que rodeaban al Diez: “Diego estaba enfermo, era adicto, pero todos los demás que no eran adictos supuestamente, los de su entorno que no tenían nada que ver con el mundo de la droga, que estaban ahí como de casualidad, ¿no se daban cuenta de lo que estaban haciendo? Que no me tomen el pelo diciendo ‘no sabía, me sorprendo, me enojo, me ofendo’”.