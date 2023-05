Ángel de Brito apuntó contra los famosos que apoyan a Jey Mammon

Ángel de Brito respondió a las picantes preguntas que le hicieron sus seguidores de Instagram y no le dio la espalda a quien quiso saber cómo se siente con respecto al caso de Jey Mammon, quien era su íntimo amigo.

En este contexto, el conductor de LAM apuntó muy fuerte contra los famosos que apoyan públicamente al conductor, luego de que Lucas Benvenuto lo denunciara por abuso sexual infantil.

"Si están de acuerdo con garch... menores, yo estoy en la vereda de enfrente". G-plus

"¿Qué opinás de los famosos que responden positivamente a Jey en redes?", le consultaron. "Si están de acuerdo con garch... menores, yo estoy en la vereda de enfrente", sentenció el periodista, tajante.

QUÉ DIJO JEY MAMMON A DOS MESES DE HACERSE PÚBLICA LA DENUNCIA DE LUCAS

"Estoy bien. En el todo no estoy bien, pero dentro del todo, me siento fuerte, sólido. Me siento para adelante", dijo Jey Mammon en una parte de la entrevista con Infobae.

Y continuó: "En un momento tomaba pastillas porque fue como si me hubieran dado una patada en la cabeza, una patada de destrucción. Estaba como anestesiado".

Sobre la denuncia de abuso sexual de Benvenuto y el rol de los medios, Jey señaló: "A mí una persona me hizo una denuncia falsa. Dijo que yo, cuando esta persona tenía 14 años, lo había violado. No presenta ninguna prueba. Son sus dichos. La denuncia, que está prescripta, la reflota públicamente y la televisión, algunas personas de los medios, la levantan con cero objetividad, dándolo por cierto".

Con la voz quebrada, el actor y conductor agregó: "Cada vez que me levanto es una incertidumbre total. Estoy en una que no se la deseo a nadie... Es como estar muerto en vida".