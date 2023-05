Andy Kusnetzoff rompió el silencio sobre por qué se retrasó el debut de PH, Podemos Hablar: "Queremos que el programa tenga una renovación"

En medio de los rumores sobre por qué Andy Kusnetzoff no volvió con su clásico programa de Telefe, PH Podemos Hablar, el conductor rompió el silencio en una nota que le dio a LAM y explicó por qué se retrasó el debut.

“Yo creo que va a volver en algún momento; estamos viendo. Hay un montón de charlas paralelas, pero también estoy haciendo otras cosas que están buenísimas. Pero estamos en eso. PH está en mi corazón y yo creo que siempre está por volver, el tema es cuándo”, comenzó diciendo Andy.

En cuanto a cómo vive seguir adelante de este ciclo por los que pasaron numerosos invitados famosos de todos los rubros, el presentador se sinceró: “Estoy súper contento con PH y creo que está bueno que vuelva”.

“Creo que estamos en charlas, sin apuro, porque la verdad queremos que el producto esté bueno, que tenga una renovación, y tiene que ver con eso. Está bueno no apurarnos con eso, pero estamos. No hay ningún drama, me tengo que juntar a charlar”, cerró Kusnetzoff, sin vueltas.

LA CONFESIÓN DE ANDY KUSNETZOFF SONBRE LOS COMIENZOS DEL ROMANCE CON SU PAREJA

Andy Kusnetzoff visitó a Flor Peña en LPA y entre las anécdotas de su vida contó cómo nació su romance con Florencia Suárez, quien comenzó siendo su productora radial y hoy son padres de Helena y León. El conductor de PH Podemos hablar se sinceró sobre sus celos antes de ponerse en pareja.

“Al principio cuando la conocí cada uno estaba en pareja, después los dos nos separamos. Después vino la ‘resistencia’ y eso fue difícil porque yo tuve que abrir un Facebook del programa para tratar de ver un poco…”, contó.

El animador de Perros de la calle contó que, como eran compañeros de trabajo tenía sus reparos en entablar una relación sentimental y que después fue ella quien los tuvo. “Yo no tenía Facebook y quería ver qué hacía. Ella iba al boliche, salía y yo sufría mucho mirando eso”, recordó.

"ELLA NO QUERÍA ESTAR CONMIGO Y ME AGARRABAN CELOS. MIRABA EL CELULAR A LAS SIETE DE LA MAÑANA, ELLA ESTABA ONLINE Y SENTÍA COMO QUE ACABA DE SALIR DEL BOLICHE. ERA COMO UN PUÑAL". G-plus

Me acuerdo que yo salía de lo de una amiga a las siete de la mañana, miraba el celular y ella estaba online”, cerró.