Andy Kusnetzoff estrenó una escenografía más segura por el coronavirus en PH: "Es rara pero prefiero hacer de más"

Mientras las cifras de infectados por el coronavirus sigue en ascenso en nuestro país, PH Podemos hablar volvió a presentar cambios en su estructura. Andy Kusnetzoff apenas comenzó el programa contó que estaban en un estudio más grande que el habitual, pero la mayor modificación fue cuando llegó el momento de comer.

El ciclo incorporó en su mesa los acrílicos que están utilizando los restaurantes para poder separar a los comensales. “Pusimos todos estos acrílicos. La primera vez es rara. Fue una decisión. Si alguien quiere criticar, que critique pero yo prefiero hacer de más que de menos”, aseguró, en una emisión que tuvo a Luciana Salazar, Coco Sily, Brian Sarmiento y Lola Latorre.

“Ojalá que muy pronto tengamos que sacarlos. No me gusta, pero no me jode mucho y es una protección más. Yo soy un obsesivo de tratar de cuidarlos a ustedes”, señaló el conductor.“Es raro y tal vez es por el primer momento. Capaz que después es algo normal y todo el mundo lo usa”, cerró Andy Kusnetzoff sobre el cambio en la escenografía en PH Podemos hablar.