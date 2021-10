Andrés Nara opinó de la fuerte crisis de Wanda y Mauro Icardi tras la versión de infidelidad: "Él siempre la respetó mucho"

Andrés Nara, el papá de Wanda y Zaira, opinó sobre la escandalosa ¿separación? de su hija con Mauro Icardi en medio de los rumores de tercera en discordia. Luego de que se dijera que el futbolista habría coqueteado por mensajito con China Suárez, contó cómo ve la relación de Wanda y Mauro haciendo hincapié en que lo entristecería la ruptura.

"Me enteré porque me pasaron la información, soy sincero y no tengo mucho para opinar pero me dolería muchísimo que se separen porque él se comportó muy bien tanto con los hijos de Maxi como con las nenas", expresó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Acto seguido, el mediático describió cómo percibe la manera de ser de Mauro con su hija. "Él siempre a ella la respetó mucho", remarcó, contundente.

Y se despidió subrayando que aunque siempre estará del lado de su hija y sus nietas, le gustaría que el vínculo de la empresaria con el futbolista siguiera creciendo a paso firme.

“Los detalles personales de lo que ha pasado no los sé, pero no me gustaría entrometerme ni meterme en una situación así. Ojalá que esto se aclare, obviamente lo que más me importa es que ella esté bien. Yo siempre voy a estar para ella y los chicos, quiero que se reestablezca porque estuvieron mucho tiempo bien”, sentenció.