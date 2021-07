Andrés Nara, a fondo sobre el conflicto de Wanda Nara y Maxi Lopez: "A mí me angustia"

Desde que Wanda Nara y Maxi López se separaron reinó la discordia más que la paz en su relación. En una entrevista con Intrusos se refirió Andrés Nara a los últimos conflictos que viene teniendo su hija con su exyerno.

“A mí me angustia, te voy a ser sincero, más allá de que yo con Maxi hace rato que no hablo y no tengo ningún tipo de relación. Esto nos fue llevando a este terreno. Me pone mal porque, ya te digo, en algún punto los afecta a los chicos”, aseveró.

Ademas, el empresario aseguró que la relación con Wnada sigue siendo tibia. “No tengo una conversación fluida con Wanda. Nos falta tener una conversación y dar ese pasito, algunos temas personales y acomodar las situaciones que tenemos”, se sinceró.

