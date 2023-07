Andrés Nara y Alicia Barbasola, a un paso de firmar para Bailando 2023: "Estábamos medio en pausa"

Luego de la preocupación que despertó la salud de su hija, Wanda, Andrés Nara habló de la posibilidad de ser parte de Bailando 2023 junto a su pareja, Alicia Barbasola, en una nota que le dio a Socios del Espectáculo.

“Estamos cerrando los últimos detalles”, atinó a decir Alicia. Y agregó: “Estábamos medio en pausa. Pero al ver que Kennys Palacios ya firmó, Zaira Nara está en Ibiza trabajando y Wanda hace su vida… esto es trabajo”.

Más sobre este tema "No lo entiendo": Pampito repudió con todo a Andrés Nara por su gira mediática mientras preocupa la salud de Wanda

Tras escucharla, el entrevistado tomó la palabra: “Somos cautos con el tema por lo que pasamos que es de público conocimiento. Con el tema de Wanda, obviamente, que es muy importante. Nosotros también queríamos saber un poco los detalles finales”.

“Hay detalles que se me complican a mí. Hay cosas que no se cambian. La dignidad tienen que tenerla entera y hay ciertas situación que no somos compatibles. Con Zaira, sí. Pero no gusta mucho el tema que estemos en los medios”, añadió, contundente.

Más sobre este tema Alicia Barbasola se quebró en vivo en medio de la preocupación por la salud de Wanda Nara: "Estoy censurada"

En cuanto al cuadro clínico de la empresaria, remarcó: “Todavía no está el diagnóstico. Pero, más allá de eso, acá lo importante es que yo me fijo que Wanda fue al teatro, a los restaurantes, sale a pasear. La hermana también está en Ibiza haciendo lo de ella. Cada uno en sus funciones y Wanda está bien y contenta, dentro de lo que es la situación”.

Por último, Barbarsola adelantó una primicia antes de cerrar la nota: “Lo que puedo decir es que, si terminamos de cerrar las cositas que faltan, vamos a llevar muchas sorpresas al debut. Queremos llevar una banda en vivo”.

Más sobre este tema En fotos: Andrés Nara y Alicia Barbasola dieron el "Sí", a dos meses de conocerse

LA PALABRA DEL PADRE DE WANDA NARA EN MEDIO DE LA INCERTIDUMBRE POR LA SALUD DE SU HIJA

En medio de la incertidumbre por saber más datos sobre la salud de Wanda Nara -quien se encuentra internada en el Sanatorio Los Arcos de Palermo- su papá, Andrés, habló con la prensa del tema.

“No sé nada. Me enteré por los medios y por ustedes, y vengo a ver qué pasó”, fue lo primero que atinó a decir Andrés, en diálogo con TN Central y el resto de la prensa que estaba haciendo guardia en el hospital.

"NO SÉ NADA. ME ENTERÉ POR LOS MEDIOS Y POR USTEDES, Y VENGO A VER QUÉ PASÓ". G-plus

“Esto fue una sorpresa total, ella es súper sana. Nunca fumó, nunca tomó, no tienen ningún exceso de nada y es híper sana. Creo que había venido para hacerse un chequeo porque iba a viajar”, agregó.

"ESTO FUE UNA SORPRESA TOTAL, ELLA ES SÚPER SANA. NUNCA FUMÓ, NUNCA TOMÓ, NO TIENEN NINGÚN EXCESO DE NADA Y ES HÍPER SANA. CREO QUE HABÍA VENIDO PARA HACERSE UN CHEQUEO PORQUE IBA A VIAJAR". G-plus

Por otro lado, el entrevistado fue contundente cuando le consultaron si Mauro Icardi estaba acompañando a su esposa en el Sanatorio: “No tengo ninguna relación con él, bajo ningún punto de vista. Voy a averiguar y les aviso. Quiero verla a ella”.