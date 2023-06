Andrea Taboada habló, entre lágrimas, de su salida de LAM tras siete temporadas: "No la careteo"

Andrea Taboada revolucionó las redes sociales el sábado por la noche cuando anunció que había sido despedida de LAM, eximiendo de responsabilidad a su amigo Ángel de Brito, y este lunes pidió disculpas por el exabrupto digital y habló al sobre su salida.

Ante esta filtración, salida de sus propias filas, Ángel de Brito salió a calmar las aguas asegurando que “Como todos los años, vamos a renovar el elenco”. De esta manera, los televidentes esperaron pacientemente todo el programa y Taboada habló sobre el final de la emisión.

Taboada ironizó sobre su forma apresurada de escribir, que enojó a Jorge Lanata, y a continuación reflexionó: "Lo que dije ahí es lo que me pasa ahora y lo que siento, y también agradezco a vos (por Ángel), que fuiste la persona... con la que trabajamos hace mil años".

ANDREA TABOADA EXPLICÓ SU SALIDA DE LAM EN VIVO

“Pero me parece que era también algo para contar porque tenía que expresarlo. Yo no sabía lo de Estefi”, agregó Andrea.

"Entiendo que son recambios, obviamente me duele un montón, pero serán nuevos tiempos, no sé, pero acá estoy, no la careteo, vos me conocés" agregó con lágrimas en los ojos antes de que el conductor mande al corte.

A continuación, Ángel contó que el día 30 de junio será la despedida de la “angelita” decana y que, pese a que ella no quiere homenaje, lo tendrá igual. “No porque me voy a poner… Ya sabés, mirá”, dijo, mostrando su emoción a flor de piel, mientras Ángel anunciaba que Andrea será “transferida” a otro programa si acepta la propuesta que le hicieron.

ANDREA TABOADA CONTÓ CÓMO SE SIENTE ANTE SU SALIDA DE LAM

Tras la bomba del sábado, Taboada habló este lunes en La mañana de CNN con Nacho Girón y allí amplió la información sobre su situación. “Estoy bien y triste también, pero estas cosas suceden, las vemos casi todos los días, lamentablemente”, dijo.

“Son tiempos difíciles para enfrentar estas situaciones, porque está el tema de que a veces necesitamos muchos trabajos para llegar a fin de mes. Gracias a Dios yo los tengo, ahora voy a ver cómo resuelvo el tema de la falta de LAM”, agregó, y habló sobre los proyectos que tiene en mente.

“Hoy tengo una reunión en la productora, el viernes tuve otra.... Son recambios, son decisiones. (…) Siempre hay recambios, los hubo siempre. Nunca pensé que iba a pasar, pero sí tuve un par de reuniones como tuvimos todas, cuando surge algún inconveniente. Somos un equipo grande y a veces le es difícil a Ángel manejar tantas personalidades”, explicó.

“Estoy triste, no me voy a hacer la superada, esta soy yo. Estoy triste como puede estar cualquiera porque yo nací ahí y crecí con el programa”, cerró la “angelita”.