Por sus 22 años, More Rial realizó una fiesta en Carlos Paz a la que asistieron varios de sus compañeros de La mentirita, la comedia en la que debutó en la actuación. En Los Ángeles de la Mañana pusieron al aire las polémicas imágenes de la celebración con presunto exceso de personas en un lugar cerrado, con pocos tapabocas y sin distancia social.

Andrea Taboada, quien reemplazó a Ángel de Brito el martes por sus vacaciones, se mostró indignada. “Es una gran… iba a decir una mala palabras. Es una gran falta de respeto”, lanzó, sobre las imágenes que subieron a las redes sociales donde aparece gente bailando en un lugar cerrado como Rodrigo Noya, Fredy Villarreal y Laura Bruni, los tres compañeros de la comedia que realizan en la la ciudad cordobesa.

“Están todos sin barbijo, sin cuidados. Una gran cantidad de gente sin distancia, gente que no es de una burbuja del teatro, por ejemplo”, criticó la periodista, con dureza.

“Esta es una burbuja inventadísima 100%. Una negligencia total. ¡Indigna! Esto me da pudor, me da vergüenza mostrar las imágenes. ¡Las tenemos que mostrar porque se tienen que dejar de joder!”, cerró Andrea Taboada, durísima por la fiesta de More Rial.