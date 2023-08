Andrea Taboada contó cómo es su nueva vida lejos de LAM: "El cambio me está haciendo muy bien"

Andrea Taboada dio un paso al costado de LAM tras muchos años no solo como panelista sino como productora del ciclo que conduce Ángel de Brito en América.

La panelista de DDM contó cómo es su nueva vida tras haber dado un paso al costado del ciclo de Ángel. Y remarcó la importancia de cerrar etapas y comenzar otras.

"Estoy super bien, muy contenta. El cambio me está haciendo muy bien, siento que está bueno cumplir etapas y comenzar otras, por más que uno tenga temor. Este cambio me renovó, me siento bien". G-plus

"Estoy super bien, muy contenta. El cambio me está haciendo muy bien, siento que está bueno cumplir etapas y comenzar otras, por más que uno tenga temor. Este cambio me renovó, me siento bien. Si bien mi característica es investigar, lo estoy aplicando mucho más en DDM. Hay otros roles y otras funciones, pero explotar esa parte mía es vital", expresó a corazón abierto en diálogo con Por si las moscas por La Once Diez en Radio de la Ciudad.

ANDREA TABOADA MIRA LAM AUNQUE YA NO FORMA PARTE DEL CICLO

Antes de cerrar, Andrea Taboada admitió que siempre que puede mira el ciclo de Ángel de Brito al que pertenecía. Y aunque en su momento le dolió haberse quedado afuera, hoy por hoy está todo bien.

"Miro el programa, estoy tratando de aprovechar más la noche, pero lo miro. Sería como una ex que lloró, pero ahora estamos en armonía, somos amigos. Puedo verlo como un crecimiento". G-plus

"Miro el programa, estoy tratando de aprovechar más la noche, pero lo miro. Sería como una ex que lloró, pero ahora estamos en armonía, somos amigos. Puedo verlo como un crecimiento", cerró, buena onda.