Andrea Rincón tras su tenso reencuentro con Moria Casán: "La miré y hasta le sonreí; la quiero y para mí ya pasó"

Pasaron ocho años de la escandalosa discusión en vivo entre Moria Casán y Andrea Rincón, en el marco del Bailando y con Marcelo Tinelli como testigo anonadado de la situación. En ese momento, la ex Gran Hermano lanzó una furiosa acusación contra la jurado de ShowMatch: “Una madre no le sacaría la mitad de su sueldo a su hija. Y no digas que sos mi amiga porque yo para vos soy un negocio”.

El contexto de la explosiva pelea era que en ese momento Andrea era parte del staff de artistas de Moria, quien además la representaba. En ese entonces, la bronca se convirtió en humor ácido cuando Rincón llevó a Ángela Leiva al piso y le dedicó a Casán el hit de la cantante, Traidora.

Por eso el reencuentro de las morochas del viernes por la noche en Cantando 2020 fue tan tenso, y de eso se refirió Andrea en una nota con Los Ángeles de la Mañana: “Cuando terminé la vi. No me había dado cuenta y me di cuenta después. Pero la miré un par de veces, obvio, y hasta le tiré sonrisas porque yo la quiero. Ya está, para mí ya pasó”.

Es que con su lengua karateka, la one había disparado contra la ganadora del premio Martín Fierro como mejor actriz: "Mañana andate a un quiropráctico, nena... porque tu cuello te quedó siempre mirando para allá (de su lado contrario). Había cierta tensión por más que lo dibujes porque estos shows no se parecen a nada. Después de un tiempo cuando había habido una pelea, lo entiendo. Vos mirabas para allá y para el centro. Nunca miró para acá. Pero me sorprendió muy bien".

Al recordar el exabrupto vintage, la invitada al ritmo en trío de Jey Mammon continuó: “Qué se yo, yo me peleo con mis hermanos, somos ocho y nos peleamos. Pero el amor sigue intacto. Y eso es así”.

“Para mí a veces las emociones son demasiado fuertes y en algún momento de mi vida no tuve dominio de todo eso. Y hoy puedo manejarlo mucho mejor. O sea, soy súper emocional, vulnerable, pero lo manejo mucho mejor”, cerró Andrea Rincón sobre su conflictivo pasado con Moria Casán.