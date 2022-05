Andrea Rincón relató su fuerte experiencia con la ayahuasca: "Vi lo más doloroso de mi vida"

En PH Podemos hablar estuvo como invitada Andrea Rincón quien, luego de contar sus experiencias ayudando en una acción solidaria en Chaco, se refirió a lo que vivió cuando probó el ayahuasca, una bebida indígena que tiene efectos alucinógenos y que es parte de la tradición cultural de pueblos amazónicos.

“Vi lo más doloroso de mi vida”, recordó la actriz sobre lo que vivió a los 21 años. “Tuve noches de ayahuasca, fue antes de entrar a la casa de Gran Hermano y de verdad que vi lo más doloroso de mi vida, lloré de principio a fin. Se trata de una experiencia con plantas naturales, yo era muy chiquita en ese momento, todos mis amigos eran más grandes y yo les decía que quería hacerlo y ellos me decían que no, que me deje de hinchar”

“Todos me decían que pensara en qué era lo que quería tratar y yo venía justo de una separación de una pareja que me golpeó mucho durante mucho tiempo, y dije ‘bueno, voy a arrancarme a este tipo’”, recordó, en el ciclo de Andy Kusnetzoff.

ANDREA RINCÓN HABLÓ DE SU EXPERIENCIA CON LA AYAHUASCA

“Lloraba, lloraba y lloraba y el hombre me preguntaba ‘chiquita, ¿quién te hizo tanto daño?’. Y yo quería decirle que me deje, pero a la vez no podía hablar”, aseguró, sobre el efecto que tuvo la bebida, que fue considerada en Perú por la Unesco como Patrimonio Inmaterial.

“En ese momento se empezaron a pelear dos tipos por mí. Se peleaban y yo estaba metida en una bolsa de dormir, una cosa increíble. En un momento eso terminó, y cuando terminó, de repente pasó uno por al lado y me dijo que un duende había pasado y me había dado flores”, contó, risueña.

Después de eso, su vida dio un vuelco. “A los dos meses entré el programa y además rendí una materia que tenía. Eso me cambió, pero lloré mucho”, rememoró.