Andrea Rincón le puso los pelos de punta a Betular en MasterChef: "¿Voy comer algo que pisaste con el pie?"

Este lunes, MasterChef Celebrity volvió a recurrir al método de “el muro” que separó a las tres parejas de famoso que trabajaron en equipo para cocinar un mismo plato. Andrea Rincón coincidió con Cande Vetrano en preparar un ojo de bife con papa aplastada, aunque no se lo tomaron muy enserio y recibieron una gran reprimenda de Damián Betular y el resto del jurado.

Separadas por un panel, Andrea y Cande debían cocinar cada una por su lado y solo podían comunicarse a los gritos por lo cual la morocha no terminó de entender cómo debía pisar las papas. Como el tiempo apremiaba, Rincón optó por colocar las papas entre dos placas y aplastarlas con ayuda de sus borceguíes.

“Las papas no me van a ganar, pero estaban ahí, firme como rulos de estatua. No se mueven”, contó más tarde Andrea frente a la cámara. Sin embargo, Damián Betular llegó a ver toda la movida a la distancia y se acercó a la estación de trabajo con mucha curiosidad.

“Yo me voy a tener que comer algo que pisaste con el pie? Por más que lo pises con el pie o te tires encima, está crudo”, le dijo el jurado a la participante.

La cosa no quedó ahí ya que después de que Germán Martitegui calificara al plato de Andrea como “un cascote”, Betular le preguntó: “¿Esa es la misma papa que aplastaste con tu borcego o es otra? Andrea se paró arriba de las papas”.

Las participantes manifestaron todo tipo de excusas pero la falta estaba consumada y por eso fueron enviadas al "jueves de última oportunidad". “En la temporada anterior no hubo nadie que haya llegado tan lejos”, se animó a decir Santiago del Moro, y avivó el fuego al máximo.