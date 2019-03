La actriz dio detalles de cómo encara las relaciones y explicó su tip para no no volver a fracasar en el amor. Video.

Si bien muchas de las historias de amor que protagonizó estuvieron teñidas de conflictos y escándalos, el presente de Andrea Rincón (35) es totalmente distinto. Sin candidato a la vista, la actriz visitó Pasapalabra y explicó por qué sigue soltera.

Todo comenzó en medio de un juego en el que debían adivinar la letra del tema que sonaba. Fue entonces que al escucharse Ciega, sordomuda de Shakira, Iván de Pineda indagó a la invitada: "¿Este es uno de tus temas favoritos de la cantante?".

Sin preámbulos, Andrea se sinceró, entre risas: "Me sentí muy reflejada con esta canción varias veces. ¿Con qué adjetivo del tema me identifico? Cuando me enamoro de la persona equivocada, con todos".

"Me pasó mucho de enamorarme de los equivocados. Creo que la vida siempre te pone cosas en frente para que uno aprenda. Cuando aprendés, ya está, pasás la página y llega lo correcto", agregó.

Por último, Rincón dio detalles de su situación sentimental actual: "Ahora no estoy de novia hace un montón porque, cuando me engancho con personas así, lo primero que hago es escapar. Corro hacia el otro lado. No permito que nadie me haga daño".

¡Corazón tranquilo!