Andrea Rincón habló como nunca de su difícil historia de vida: "Dormía en la plaza y revolvía la basura para buscar comida"

Andrea Rincón contó cómo fue vivir parte de su adolescencia en la calle. La actriz de 36 años habló de su complicada historia de vida, que la llevó a terminar la escuela durmiendo a la intemperie, en compañía del alcohol y las malas influencias.

“En un momento me fueron de mi casa, me echaron y me quedé en la calle literal. Terminé la escuela durmiendo en la calle, me bañaba en la estación de servicios enfrente e iba a la escuela. Dormía en la plaza y a veces en casa de amigos”, relató la actriz en PH Podemos Hablar.

"Terminé la escuela durmiendo en la calle, me bañaba en la estación de servicios enfrente. Dormía en la plaza y a veces en casa de amigos". G-plus

Luego, Rincón habló de cuánto le afectó la situación: “A veces me daba vergüenza hasta que después se me fue la vergüenza de contar que he revuelto tachos de basura para buscar comida. Con tal de no pedirle disculpas a mi viejo, la primera vez que él me viene a pedir que vuelva a mi casa es porque me desfiguraron literalmente la cara en la calle, de borracha”.

“Cuando se enteró, mis hermanos le dijeron o vas a buscar a mi hermana o nos vamos con ella, y ahí me fue a buscar”, añadió la invitada en la emisión de Telefé y explicó quiénes estaban incluidos en su círculo familiar: “Mi mamá la pasaba mal, ellos se separaron, mi mamá no estaba”.

Más sobre este tema Andrea Rincón habló de sus noches de excesos: "Me he despertado con hombres y mujeres que no sabía quiénes eran"

Finalmente Andrea detalló cómo mejoró la relación con su padre tras pasar años de enfrentamientos y cómo están en la actualidad: “Yo vivía con mi papá y nos llevábamos muy mal. Hoy me llevo muy bien pero porque hicimos un año de terapia mano a mano”.