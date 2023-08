Andrea Estévez, sin filtro al recordar su relación con Luis Miguel: "En la cama es un 11 sobre 10"

En medio del furor que causó la llegada de Luis Miguel a la Argentina para brinda 10 increíbles shows, Andrea Estévez sorprendió al dar detalles de lo que fue su relación con el cantante que revolucionó a sus fanáticas.

Indagada sobre los primeros pasos que dio con el artista, Andrea se sinceró en LAM: “No había un compromiso ni habíamos hablado de un noviazgo, pero sí nos veíamos lo más seguido que podíamos. Y, cuando estábamos nosotros juntos, estábamos el uno con el otro. En ese momento él no estaba en pareja y yo tampoco”, comenzó diciendo la modelo que actualmente está instalada Miami.

Asimismo, la entrevistada remarcó que conoció al músico ofreció un show en Obras Sanitarias al que ella había ido invitada por una marca y que luego lo acompañó por toda su gira por Argentina: “Yo estaba en la fila 10 y, de golpe, me viene a buscar la seguridad y me pasaron adelante de la valla”.

“¡Yo no lo podía creer! Estaba con una amiga y el hombre me pidió mi teléfono, porque me dijo que el señor quería cenar esa noche conmigo. Yo dije: ‘¡Esto es mentira!’. Pero se lo di, obviamente, por si había una mínima chance de que fuera cierto”, añadió, entre risas.

Y siguió, ante la atenta mirada del panel: “Yo me voy y, cuando llego al auto, me llaman por teléfono y me dicen que el señor estaba parando en el hotel Faena, si podía ir para ahí a cenar y si necesitaba que me mandaran un auto”. Después de dejar a su amiga en su casa, la modelo se dirigió al hotel en cuestión en su propio vehículo, al que le habían autorizado el ingreso, para encontrarse cara a cara con el cantante. Cuando llegué me encontré con una mesa con sus 20 músicos, algunas de sus mujeres que los acompañaban y a Luis Miguel sentado en la punta. A su lado derecho, había una silla vacía preparada para mí”.

En cuanto a los planes que compartió con Luis Miguel, enumeró: “Yo sentía mucha emoción, porque aparte yo soy fan de toda la vida. Desde que tenía 7 años que lo seguía. He llegado a correr una ambulancia donde él se escondía para salir del Luna Park cuando tenía 12, 13 o 14 años. ¡Imagínense de golpe ser invitada a una cena y todo lo que vino después! Yo estuve varias veces en su casa, en Los Ángeles, pasé su cumpleaños con él y también estuve en su barco en Miami”.

Por último, Andrea no dudó en calificar al artista en la intimidad: “Es un 11 sobre 10. Es muy cariñoso. Es el tipo de hombre que a mí me gusta. Muy afectuoso, muy de mimos, muy de contacto”.

¡Epa!

RODRIGO LUSSICH REVELÓ UNA INSÓLITA RESTRICCIÓN DE LUIS MIGUEL A SU PERSONAL

Rodrigo Lussich reveló en Socios del Espectáculo una de las insólitas restricciones que Luis Miguel le habría puesto a su personal durante su gira 2023.

“Todos los músicos de su equipo tienen absolutamente prohibido en esta gira llevar celulares al escenario, este dato está chequeado con gente del entorno. “Entregan los celulares a la producción cuando llegan al estadio y se los devuelven cuando se van”, aseguró.

“Es el único momento que tienen contacto con él, lo ven en el escenario. Concretamente no les dejan usar el celular a los músicos de su propia banda”, agregó al aire. Y cerró: “Esta medida está orientada a que nadie le haga una imagen a Luis Miguel arriba del escenario que no sea la que ve el público”.