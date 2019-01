Andrea Estévez, a cinco meses de separarse del padre de su hija: "Después de lo que pasó, Juan Manuel abandonó a Hannah"

A tres meses de haberse convertido en madre por primera vez junto a Juan Manuel García (38), la relación de pareja de Andrea Estévez (35) con el padre de Hannah culminó sorpresivamente, tal como ella mismo lo había revelado en agosto pasado en Infama recargado.

"No es para nada lindo enterarte apenas nace tu hija que tu pareja y padre del bebé te mintió y te fue infiel... me lloré todo. Después de lo que pasó, abandonó a su hija y eso es algo que no voy a entender jamás". G-plus

"Cuando una más necesita del sostén de su pareja, sus afectos y sus seres queridos, comenzaron a suceder algunas cosas que rompieron mi confianza. La traición, la mentira y la infidelidad son cosas que no puedo perdonar. A mí me cuesta y me duele mucho, son cosas que no espero de la persona que amo. Entonces, cuando una de esas tres está, no puedo hacer otra cosa que alejarme. Cuando se rompe la confianza, ya después no sabés que pasa. Hoy siento que la persona que está conmigo no la conozco", había dicho Andrea en el programa de América.

A cinco meses de sus dichos, la actriz volvió a referirse al padre de su hija y al difícil momento que atravesó en la separación: "No es para nada lindo enterarte apenas nace tu hija que tu pareja y padre del bebé te mintió y te fue infiel... me lloré todo. Fue un momento muy difícil", aseguró Estevez a la revista Pronto.

"Económicamente, Juan Manuel nunca estuvo presente y tampoco en otras obligaciones de padre como el cuidado y los juegos con ella". G-plus

"Después de lo que pasó, abandonó a su hija y eso es algo que no voy a entender jamás. Mi hija es una beba feliz, sociable y de buen carácter. Siempre se levanta con una sonrisa... si hay algo que no le falta a mi hija es amor. Juan Manuel la vio por última vez cuando ella tenía 3 meses y ahora va a cumplir 8. Yo intenté acercarlo, estoy a su disposición pero nunca más apareció", agregó.

Por último, la entrevistada develó que su expareja no cumple con la cuota alimentario para su niña: "Económicamente, él nunca estuvo presente y tampoco en otras obligaciones de padre como el cuidado y los juegos con ella. Por suerte, mis papás me ayudan un montón mientras yo trabajo y me deslomo para que no le falte nada".