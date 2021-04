Andrea Campbell, furiosa contra Rocío Oliva: "Esta chiquita se cuelga de las tetas de Cabak, no tiene códigos"

La versión bomba de que Horacio Cabak (51) habría mantenido un affaire con Rocío Oliva (30) que lanzaron en Hay que ver explotó con todo en Polémica en el Bar. Indignada con el rumor, la ex del Diego Maradona llamó al programa de Mariano Iúdica e hizo un fuerte descargo.

“Necesito que lo aclare Horacio Cabak, pero no me conformo porque me parece que está tirando para todos lados porque ayer fue Belén (Lanosa) y hoy Rocío. Me parece que tiene que poner lo que tiene que poner y decirle a la mujer con quién la engañó así deja de denunciar a las demás mujeres porque si no todos los días va a ser una mujer distinta, y yo no tengo por qué comerme este garrón”, fustigó Oliva furiosa.

Ante el incómodo desconcierto de Cabak, Andrea Campbell, compañera en el ciclo de las noches de América la cruzó en vivo una vez finalizada la comunicación telefónica: “Pará, me parece un exceso lo de esta chica. Que pare, que se tranquilice un poco. Hace 29 años que trabajo en televisión y nunca se me hubiera ocurrido venir a plantearle a un compañero semejante pavada. Me parece que te queda grande venir a dar consejos, Rocío. No estamos peleando, pero ubiquémonos”.

"Me pareció irrespetuosa, y de poco glamour que le grite con quién se acostó. Que le diga a su mujer y punto. ¿Qué es eso de estar pidiendo eso en televisión?”. G-plus

Pensamiento que profundizó en diálogo con Evelyn von Brocke, quien en Intrusos leyó la picante reflexión de Andrea sobre Rocío: “Con esta chiquita, que se cuelga de las tetas de Cabak…”

“No tiene códigos. Horacio y Verónica Soldato son ahora los protagonistas, y ella se metió. Me pareció irrespetuosa, y de poco glamour que le grite con quién se acostó. Que le diga a su mujer y punto. ¿Qué es eso de estar pidiendo eso en televisión?”, cerró Andrea Campbell, ácida con Rocío Oliva tras su filoso reproche a Horacio Cabak.