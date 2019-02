Andrea Bonelli lució su lomazo en Carlos Paz a los 52 años: "Ya no tengo edad para heroína de telenovela"

El comienzo de 2019 fue una continuidad del buen final de 2018 para Andrea Bonelli (52). Integrante de Brujas en Carlos Paz, elenco que comparte junto a Viviana Saccone, Inés Estévez, Romina Richi y María Socas, la actriz viene de ser parte de Mi hermano es un clon.

Alejada de la televisión, ya que no suele combinar la pantalla chica con las tablas, Bonelli disfruta de Carlos Paz en todo sentido, ya que por las noches su obra muestra una taquilla que la ubica entre las más exitosas de la temporada, y por las tardes se relaja en las sierras cordobesas.

En una nota con la revista Gente, Andrea reveló parte de su fórmula para mantenerse impactante, al confesar que camina las 20 cuadras que separan su hospedaje del teatro Candilejas: “Disfruto mucho del paisaje”.

Con 52 años, Bonelli dice: "Ya no tengo edad para ser heroína de telenovela. No lo pretendo ni lo deseo. Me gusta actuar. Defiendo los personajes con historia, que tengan importancia dentro de la tira y me motive interpretarlos".

Madre de Lucio (32), fruto de su relación con Gerardo Romano (72), la artista lleva dos décadas de amor y perfil bajo junto al colega Ignacio Gadano (53).

“No tengo idea cuál es el secreto para mantener una relación tan larga. Nunca nos planteamos eso. Nos encanta estar juntos y nos extrañamos cuando no lo estamos, como ahora”, aseguró. Aunque luego Andrea Bonelli dio una pista sobre cómo permanecer feliz en pareja: “Nos divertimos. Yo me río mucho con él, y él conmigo. Me parece que esa es la clave.”

