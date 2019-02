La reaparición de Andrea del Boca (35) en Intrusos, luego de que acompañara a su hija Anna Chiara del Boca (18) en su primera entrevista en profundidad en donde explicó por qué decidió no ver más a su padre a los 9 años, generó que salgan más trapitos sucios al sol. Así fue que la actriz reveló cuánto dinero le pasaba Ricardo Biasotti (59) por mes, en concepto de cuota alimentaria.

“Arrancó con 300 pesos en 2001, porque no tenía trabajo. La última cuota fue en noviembre de 3.500 pesos por mes”, afirmó Andrea sin hacer mayores profundizaciones sobre si el asesor financiero cargaba en su responsabilidad con otros gastos para mantener a la joven.

La revelación se dio en el contexto en el que la adolescente volvió a la carga contra su progenitor, con inquietantes declaraciones: “¡Un juez penal impidió que me vieras! ¿O no te acordás cuando dormías desnudo al lado mío? ¿Cuando dormías vos y tu novia desnudos en la misma habitación que yo? Porque vi todo. Porque ni taparte sabías, porque ni para eso servís.. (...) Seguro que no sabías que yo veía las bolsas llenas de guita en la mesa de tu departamento. Ahora sí lo sabés”.

¡Muy fuerte!