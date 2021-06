Andrea del Boca reveló cómo es trabajar con su hija Anna Chiara: "Mientras grabamos no me llama mamá"

Súper contenta por la remake de la novela que protagonizó con éxito a mediados de la década del noventa, Andrea del Boca contó que lo que más feliz la hace es que la protagonista de la reversión de Perla Negra sea su hija, Anna Chiara, que al igual que ella siente un intenso cariño por la actuación y está descubriendo su vocación.

"Anna es adorable. Creo que tiene mucho que ver con su manera de ser pero con la realidad de las mujeres de 20 años de ahora. Le da una manera, una ternura y un humor entre ácido y picante. Ella está descubriendo su vocación con el correr de los días, de transitar un personaje, cómo va recorriendo ese camino que lo hace propio. Me parece que está bueno que ella vaya descubriendo su vocación", contó Andrea en Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Entonces, dio detalles sobre la personalidad de la joven. "Tiene su carácter, en realidad hablamos mucho antes porque somos muy distintas en personalidades. Yo veía con mi padre que no soy tan contestataria y ella sí; ella te discute hasta el final", afirmó.

Antes de cerrar, Andrea reveló qué actitud tomó su hija para quitarse la etiqueta de "hija de...". "Mientras estábamos grabando no me llamaba mamá sino Andy para que no se mezclara, para que todo el mundo entienda que ella no estaba como mi hija sino como una profesional", contó.

¡Sigue sus pasos!