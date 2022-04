Anamá Ferreira se va a Europa luego de 45 años en la Argentina: "Conoció el amor"

Después de más de 45 años radicada en Argentina, Anamá Ferrerya (70) podría emprender un exilio autoimpuesto, siguiendo a un empresario italiano que la conquistó en un importante evento ocurrido en ese país.

En Socios del espectáculo, Mariana Brey dio detalles jugosos sobre el romance que ya había adelantado Lío Pecoraro hace algunas semanas. “En principio, se nos va del país”, adelantó la periodista ante unos estupefactos Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

“Estuvo en Brasil, vino de San Pablo, (…) pero me confirmó que se nos va en el mes de mayo a vivir a otro país. Se va por un hombre. Conoció el amor”, agregó la ex angelita.

ANAMÁ FERREIRA SE VA DEL PAÍS SIGUIENDO A UN NUEVO AMOR

Brey dio más detalles sobre el origen de este misterioso romance. “Lo conoció hace ya un tiempo en un evento, en la Semana de la moda en Milán. Es un italiano buenmocísimo, del que no me quiso dar el nombre porque no quiere que lo busque en redes”, asentó.

“Se lo presentó una amiga. Ella vuelve en el mes de mayo, se va a Berlín, y de ahí se van directamente a Italia, y, según ella, no sabe cuándo vuelve. Le pregunté qué la enamoró de él y me dijo: ‘su boca grande’”, contó la periodista, muy divertida, sobre el empresario, que tiene 30 años menos que la exmodelo.

“Quiero sumar que cuando estuvo aquí en Arriba argentinos le tiró los galgos a Marcelo Bonelli”, agregó la siempre atenta Graciela Alfano, que obtuvo los testimonios de primera mano, de parte de los técnicos del canal.