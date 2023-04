Analía Franchín reaccionó picante con Flor Vigna tras definirse como demisexual: "Dejémonos de joder con estas huevadas"

Esta semana, Flor Vigna se convirtió en noticia por decir en una entrevista que se considera una persona "demisexual" y Analía Franchín reaccionó picantísima en A la Barbarossa.

"Yo me considero demisexual porque no puedo tener algo con una persona sin que me suceda algo vincular, sin que haya una química linda", dijo la actriz y cantante en nota con Infobae.

"Ahora a todo le quieren poner 28 nombres distintos. Dejémonos de joder con todas estas huevadas. ¡Las cosas que le vamos a tener que explicar a los chicos!". G-plus

ANALÍA FRANCHÍN REACCIONÓ PICANTE CON FLOR VIGNA TRAS DEFINIRSE COMO DEMISEXUAL

Luego de ver a Vigna, Franchín tomó la palabra y se expresó sin filtros: "Lo voy a traducir: es lo que antes se decía 'es una persona romántica, que esperaba conocer a alguien en profundidad y después van a la cama'. Ahora a todo le quieren poner 28 nombres distintos. ¡Dejame de joder!".

Más sobre este tema Flor Vigna y Luciano Castro estrenaron la obra El Divorcio, a los besos y mimos: amor arriba y abajo del escenario Analía Franchín afirmó ser muy supersticiosa y reveló: "Cuando paso por un cementerio, no respiro"

Súper crítica, Analía continuó: "Dejémonos de joder con todas estas huevadas. ¡Las cosas que le vamos a tener que explicar a los chicos! Es una lista así (gesto de largo). ¡Dejame de joder!".

Evocando su época de adolescente y soltería, la panelista de Telefe agregó: "Yo no era demisexual. Si me gusta alguien, ¿por qué voy a perder el tiempo?".

Y finalizó, durísima con Flor Vigna: "Ahora buscan la palabra en el diccionario, se aprenden la palabra y tienen un título".