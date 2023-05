Analía Franchín opinó sin filtros del comentado 'detalle' en la estatua de Marcelo Gallardo: "Es como una bola de fraile"

La mega escultura de bronce de Marcelo Gallardo, creada por Mercedes Savall, generó mucho revuelo por la relevancia que la artista le dio a una parte del cuerpo del exdirector técnico de River. ¡Y Analía Franchín opinó sin filtros del tema!

La panelista de A la Barbarossa criticó la obra y desaprobó el tamaño del “bulto” que Savall le hizo a Gallardo. Sus compañeras Nancy Pazos y Pía Shaw concordaron con ella.

ANALÍA FRANCHÍN OPINÓ SIN FILTROS DE POLÉMICO DETALLE EN LA ESTATUA DE GALLARDO

Analía Franchín: -¡Qué bulto raro! Es muy redondo, es como una bola de fraile. ¿O es puro huevo?

Pía Shaw: -Está muy marcado. No había necesidad de marcarlo tanto.

Nancy Pazos: -Además no calza para ningún lado. En general, los bultos calzan para la derecha o para la izquierda...

Noelia Antonelli: -Para mí está hecho a propósito para que todos hablemos de la estatua.

Lío Pecoraro: -La escultora contó que tardó 4 años en hacer la escultura.

Pia Shaw: -¡Y para hacer esas bolas!

Noelia Antonelli: -Está hecho a propósito para que hablemos...

Pía Shaw: -Para mí lo que le interesa es que hablemos de que la estatua está buena, no de las bolas.

Analía Franchín: -Y sin ánimo de ofender a la escultora, cuando le va dando forma a la jeta, no se da cuenta de que no se parece a lo que quiere hacer.

Georgina Barbarossa: -Se parece a Gallardo... Es un hecho artístico.

Analía Franchín: -Es un hecho artístico que se parece a Burlando.

LA PALABRA DE LA ESCULTORA MERCEDES SAVALL

Luego de escuchar las opiniones sin filtros de los integrantes de A la Barbarossa, Georgina sacó al aire a la escultora, Mercedes Savall, quien aseguró que el "detalle" en la estatua de Marcelo Gallardo fue solicitado por Carlos Trillo.

"Es una lástima que se centró todo ahí. A las esculturas monumentales hay que distorsionarlas un poco. Esta estatua está pensada para el espectador de a pie", comenzó diciendo la artista.

"Me dijeron que esa parte la exagere un poquito porque tiene que ver con la pasión del fútbol, con la cosa de la cancha", continuó.

"La obra me la encargó el doctor Carlos Trillo y me habló de la obra del Toro de Wall Street. Yo me hago cargo. No le echo la culpa a nadie. A mí me pareció perfecto. Fue un guiño más para los hinchas", concluyó Mercedes Savall.