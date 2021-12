Analía Franchín hizo un categórico apoyo a Mauro Icardi frente a Wanda Nara: "¡Yo te banco, no mataste a nadie!"

En Flor de equipo realizó Zaira Nara una videollamada con Wanda Nara desde París. Pero la charla distendida cambió cuando Analía Franchín apareció para darle una contundente opinó sobre el escándalo con Mauro Icardi y la China Suárez… ¡y manifestarle todo su apoyo al futbolista!

“Yo quiero decir algo. Me parece fantástico que no hayas tirado todo esto por la borda por una huevada. No sé si Mauro me está escuchando, pero ¡yo te banco Mauro!”, lanzó la periodista, mientras Zaira sostenía el teléfono. “Tampoco mataste a nadie”, siguió, dirigiéndose al jugador.

“Chicos, es bueno, Mauro. Es un ser humano, puede tener algo”, comentó, mientras la mediática se mostraba sorprendida al desconocer quién le estaba hablando. “Hay varios periodistas que me están mandando mensajitos privados. Quiero verle la cara. ¡Ah, es Analía Franchín! ¡Hola Anita, amiga!”, reaccionó Wanda.

Analía: "Me parece fantástico que no hayas tirado todo esto por la borda por una huevada. No sé si Mauro me está escuchando, pero ¡yo te banco Mauro!". G-plus

Analía Franchín enfrentó a Wanda Nara en vivo y apoyó a Mauro Icardi

Picante, Zaira Nara no estuvo de acuerdo con la súper defensa de la panelista. “Es amiga de Mauro porque lo está defendiendo”, arrojó, filosa. “No, amiga de la familia. No pueden tirar todo por la borda por una huevada. A Mauro no me lo trates más mal porque, pobre. Es rebueno”, señaló.

Más sobre este tema Antonela Roccuzzo, tras los rumores de mala onda con Wanda Nara, estuvo en el cumpleaños de Isabella: "Las mamis"

“Vos siempre hablaste maravillas de Mauro como padre sustituto porque ellos, tus hijos, tienen a su papá, pero él fue divino con ellos, los acobijó y los cuidó. Eso vale más que un día en París”, argumentó. “Se puede tirar todo a la miércoles en una sola noche. No sé si estoy tan de acuerdo”, la cruzó Zaira.

Analía: "Siempre hablaste maravillas de Mauro como padre sustituto porque ellos, tus hijos, tienen a su papá, pero él fue divino con ellos, los acobijó y los cuidó. Eso vale más que un día en París". G-plus

Nancy Pazos, en ese momento intervino para bancar a la empresaria. “Wanda, no tolerés que nadie te diga que vos lo estás maltratando más a Icardi de lo que él te maltrató a vos. No jodamos”, saltó con todo.

Más sobre este tema Wanda Nara y una dura confesión: "Me duele que digan que Mauro sigue conmigo obligado o que me interesa la plata"

¿Qué dijo Wanda Nara por la súper defensa de Analía Franchín a Mauro Icardi?

Sin querer entrar en detalles, Wanda se refirió a la polémica y su furiosa reacción. “Hay muchas cosas. Uno agarra cosas medio esporádicas (sic). Cada uno se hace su historia, yo hablé poco y hay cuestiones que no son necesarias hablar en público”, deslizó enigmática.

Más sobre este tema La bronca de Marcelo Polino con China Suárez por su cambio de actitud: "Me contestó 30 días después"

La modelo, lejos de molestarse, le dedicó palabras cariñosas a la periodista. “A Analía Franchín la conozco hace un millón de años. La puedo considerar una amiga. Trabajamos juntas”, recordó.