Analía Franchín habló de su drama familiar tras el episodio de Chano: "Mi hermana consume y me pasó una situación parecida"

El lamentable episodio que vivió Chano Moreno Charpentier, el domingo por la noche, tras ofrecer resistencia a ser internado en una clínica de rehabilitación, en plena crisis emocional y mental, derivó a que un policía le dispare en el abdomen al sentirse en riego cuando el exlíder de Tan Biónica se le aproximó con un cuchillo.

El desgraciado hecho llevó a que Analía Franchín trace un doloroso paralelismo entre la vida de Chano y la de su hermana mayor, Sandra, quien lucha contra las drogas hace 41 años. "Cuando escuché lo de Chano dije '¡wow! Es otro nombre, pero la misma situación'. A mí me pasó exactamente con mi hermana, una situación muy parecida: un cuchillo, la guardia del SAME y la policía. Gracias a Dios no le dispararon", comenzó contando la panelista en Flor de Equipo, poniendo sobre la mesa su drama personal.

Luego, Franchín continuó con el relato y cuestionó la eficacia de la Ley de Salud Mental, hoy fuertemente debatida por el episodio que vivió Chano. "Mi hermana estaba con una alucinación, con un cuchillo enorme, y estaban mis padres, que era mayores ya. Ellos me llamaron desesperados y yo fui. Llamé al SAME y el SAME llamó a la guardia psiquiátrica del SAME. Y llamamos a la policía".

"Ahora, ¿la Ley de Salud Mental qué dice? Que si la persona está con un cuchillo así (en alto), a punto de clavárselo a alguien, pero no hace el movimiento, no pueden intervenir. ¡Es un disparate! ¡Es una locura! Mi hermana ese día estaba ida, tenía un nivel de delirio total, que decíamos 'llévenla a algún lado, porque se va a lastimar y va a lastimar a alguien'. Y me decían 'nosotros estamos atados de manos, no podemos hacer nada'. Si ella no decide 'ahora me quiero ir a internar', no pueden hacer nada. Pero cómo vamos a dejar en manos de un adicto esa voluntad si no hacen otra cosa que autodestruirse hace años", expresó Analía, con seriedad y preocupación.

Encontrando más similitudes en la historia personal de su hermana con la de Chano, Analía contó que Sandra hace 41 años que combate la adicción a las drogas: "Mi hermana hoy tiene 59 años y consume desde los 18… No sé cuál es la situación de Chano, pero mi hermana tiene una historia de vida muy triste. Su papá, que no es mi papá porque mi mamá se volvió a casar, la abandonó cuando ella era muy pequeña, tenía cuatro años y medio. El rechazo de un padre, quien es el que más te tiene que querer, hace estragos".