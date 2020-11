Analía Franchín contó el origen de sus looks en MasterChef: "Le robé a Vero Lozano los pajaritos de su baño"

Una de las sorpresas que trajo MasterChef Celebrity fue Analía Franchín, quien demostró que además de ser una picantísima periodista tiene un don para la cocina. Invitada a PH Podemos hablar contó cómo surgió llevar unos estrafalarios looks en la cabeza… ¡que arrancó con un “robo” a Vero Lozano!

“Lo de los peinados surgió porque las primeras galas iba con una colita. Después me hinché y me puse dos y después dije ‘vamos a empezar a cambiar un poco’”, señaló, y el gran cambio fue empezar a hacerse tocados en el pelo. ¿El primero? unas aves. “Los pajaritos que me puse se los robé a Vero Lozano de su baño. Literal, le dije ‘hay dos pajaritos divinos, me los llevo’. Me los llevé y me los puse”, contó Analía.

Ya la conductora de Cortá por Lozano había mandando al frente a su amiga. "Tengo una denuncia para hacer: esos pajaritos son míos", había lanzado, ocurrente. "Ella vino a mi casa en la navidad del año pasado y yo los tenía puestos en el baño", contó. "Yo le dije 'sí, te presto el pajarito'", siguió, provocando risas.

"Los pajaritos que me puse se los robé a Vero Lozano de su baño. Literal, le dije ‘hay dos pajaritos divinos, me los llevo’. Me los llevé y me los puse". G-plus

También en el ciclo de Andy Kusnetzoff la periodista se mostró feliz por su participación en el reality. “Amo MasterChef. Acá no hay eso de ‘decí que está loca’, ‘decí que es un garca’. Acá no hay nada de eso. Es un programa puro. La mayor pelea que tuve fue con Sofi Pachano por un huevo y un omelette”, señaló Analía Franchín.