Ana Rosenfeld reveló cuándo Wanda Nara e Icardi definirán su situación sentimental: "A fines de mayo"

En medio de la incertidumbre sobre si la historia de amor entre Wanda Nara y Mauro Icardi (de cuya relación nacieron Francesca e Isabella) llegó a su fin, la abogada y amiga de la empresaria, Ana Rosenfeld, reveló cuando definirán el futuro de su matrimonio.

“A fines de mayo, a Mauro se le termina Mauro se le termina el préstamo en Turquía y allí definirá no solo a dónde va, sino cómo sigue la pareja”, reveló la letrada, en referencia al rol de futbolista de Icardi en el Galatasaray.

Además, Ana dio detalles de la nueva etapa de Wanda como conductora de MasterChef en una nota que le dio a Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez: “Ella es una mujer que se involucra con la cocina. Es mediática y ese es un término que se usó siempre como degradante, pero no es ni bueno ni malo. Es, simplemente, que ella está en los medios”.

"A fines de mayo, a Mauro se le termina Mauro se le termina el préstamo en Turquía y allí definirá no solo a dónde va, sino cómo sigue la pareja". G-plus

“Creo que Wanda va a aportar mucho. Ella tiene su impronta bien marcada, siempre busca crecer, desafiarse y tener más proyección en lo que hace. Obviamente, tiene su economía resuelta, pero ponerse frente a un programa de tanto rating como MasterChef, la pone en un lugar de privilegio”, agregó.

Y cerró: “A Wanda la veo inmersa en la vida cotidiana del espectador, no le es ajena la cotidianeidad de la casa y va a poder entrar en las casas de la gente”.

Más sobre este tema Wanda Nara fue a la cancha a alentar a Mauro Icardi en medio de los rumores de reconciliación

WANDA NARA LE PREGUNTÓ A SU HIJA MAYOR SI LE GUSTARÍA VIVIR EN LA ARGENTINA Y FRANCESCA SORPRENDIÓ CON SU RESPUESTA

Fiel usuaria a las redes sociales, Wanda Nara volvió a arengar a sus seguidores a que le hagan sus consultas, pero -en esta oportunidad- la empresaria contó con la compañía de su hija mayor, Francesca, fruto de su relación con Mauro Icardi, con quien también tiene a Isabella… ¡quien no dudó en mandarla al frente!

“Primera pregunta. ‘¿Tenés ganas de vivir en Argentina?’, leyó la hermana de Zaira Nara. Y respondió: “Y yo digo que sí, ¿vos Franchi?”, le pasó la consulta a la pequeña. Pero ella se sinceró ante la cámara del celular: “Sí, pero con papi”.

“Uy, esta me la hacen un montón. ‘¿Estás con novio nuevo?’. Yo no. ‘¿Mama o papa?’. Yo elijo a mi mamá, ¿vos?”, siguió Wanda en Instagram Stories, tal como lo mostraron en LAM. Pero la niña se inclinó por el futbolista: “A mi papá”, lanzó, ante la sorpresa de su madre que no ocultó su sorpresa.