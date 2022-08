Ana Devin habló sin filtros de la posibilidad de tener algo con L-Gante: "Estoy repiola con mi marido, pero el futuro dirá"

La semana pasada, Ana Devin, jurado de Canta Conmigo Ahora, sorprendió a L-Gante al confesarle sin filtros que le gusta. Blanqueada su atracción con el cantante de cumbia 420, la artista habló de la posibilidad de pasar a los hechos con el novio de Tamara Báez.

"Conté lo que pasa. Cuando estás tan cerca de tantas celebridades… Es un exponente de la cumbia, y me encanta", comenzó diciendo Devin en Mañanísima (lunes a viernes, 10 hs por Ciudad Magazine), sin imaginar el comentario al hueso que le haría Majo Martino.

"L-Gante un poco te calienta", dijo la exparticipante de El Hotel de los Famosos. En la misma línea de franqueza, Ana contestó: "Sentí que tenía que decirlo. Yo estoy casada, tengo una hija y un matrimonio súper preciso. Abierto. Y me sucede que siempre digo lo que pienso. Con mi pareja estuvo todo piola".

"No voy a estar con L-Gante. Él está en pareja, no me dio ni cabida... El futuro dirá, pero yo estoy repiola con mi marido". G-plus

Picante, la jurado del nuevo programa de Marcelo Tinelli agregó: "No voy a estar con L-Gante. Él está en pareja, no me dio ni cabida... El futuro dirá, pero yo estoy repiola con mi marido".

ANA DEVIN LE PIDIÓ PERDÓN A TAMARA BÁEZ

Sin descartar la posibilidad de que la fantasía amorosa con L-Gante se concrete en la realidad, Ana Devin no dejó pasar el malestar que sintió la novia del cantante de cumbia, Tamara Báez, y se disculpó.

"Sé que a Tamara no le cayó bien y le pido disculpas", dijo la jurado de Canta Conmigo Ahora, en son de paz.