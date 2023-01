Luego de 12 años de amor e hijos en común, Shakira y Gerard Piqué terminaron su relación de la forma más polémica que existe. Pero antes de su romance con el ex futbolista, la cantante colombiana estuvo en pareja con hombres que llamaron la atención.

Foto: Twitter

LOS AMORES DE SHAKIRA ANTES DE SU RELACIÓN CON GERARD PIQUÉ

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, más conocida como Shakira, tiene 45 años, es cantautora, bailarina, actriz y empresaria. Posee una de las voces más conocidas a nivel mundial y sus hits resuenan por todos lados.

Pero no todo es color de rosa para la artista ya que después de 12 años de relación con Gerard Piqué, terminaron su romance por infidelidad por parte del ex futbolista. Hubo polémicas, escándalos y hasta una canción con muchas indirectas.

SHAKIRA Y ÓSCAR PARDO

Para Shakira, Óscar Pardo fue su primer amor. Por ese entonces, ella tenía 13, el 15 años y fueron presentados por una amiga en común. La relación solo duro 2 años en donde luego la cantante manifestó que la traicionó mientras que él aseguró que no ocurrió una infidelidad.

La artista confesó que Pardo le rompió el corazón pero fuentes indican que se separaron debido a que la fama de Shakira empezó a despegar.

SHAKIRA Y ÓSCAR ULLOA

Luego de su relación con Pardo, Shakira, de 17 años, se puso de novia con Óscar Ulloa. En ese momento, él la acompaño a Bogotá para apoyarla en el comienzo de su fama pero el romance duró hasta 1994, lo intentaron de nuevo pero solo quedaron como amigos.

Durante su gira llamada Fijación Total, la artista confesó que el tema Antología fue creado tras su romance con Ulloa.

SHAKIRA Y GUSTAVO GORDILLO

En 1996, Shakira comenzó una relación con Gustavo Gordillo, ex integrante del grupo musical Poligamia. En menos de un año se separaron ya que la empresaria detalló que no era justo estar con una persona que no le dedicaba tiempo.

SHAKIRA Y OSVALDO RÍOS

Shakira y Osvaldo Ríos, actor puertorriqueño, comenzaron una relación en 1997. Fue uno de los romances más polemicos de la cantante ya que los periodistas colombianos afirmaban que él la usaba para colgarse de su fama y popularidad.

Sus fans se pusieron en alerta y manifestaban que Ríos tenía la fama de buscar mujeres exitosas para colgarse. Sin embargo, Shakira terminó con el actor por unas declaraciones de él donde aseguraba que vivían juntos.

SHAKIRA Y ANTONIO DE LA RÚA

Sin duda, este fue unos de los noviazgos más conocidos para Shakira. Antonio de la Rúa, hijo del ex presidente argentino, se enamoró de la cantante en el 2000. Dicen que fue amor a primera vista, ella tenía 23, él 27.

En 2006 se editó el tema Días de enero, donde la colombiana hacía una declaración de amor. “Te conocí un día de enero, con la luna en mi nariz. Y como vi que eras sincero, en tus ojos me perdí”, dice en una parte.

Su relación duró hasta agosto de 2010 luego de que la cantante participara en el Mundial de Sudáfrica 2010 con el inolvidable Waka Waka. Sin embargo, Shakira confirmó la ruptura en enero de 2011.

Ambos conformaron una pareja sólida que, aunque al parecer lo planearon, nunca llegaron a casarse. El desenlace fue escandaloso, ya que él le reclamó ganancias y le inició un par de juicios por los once años en los cuales la acompañó sentimentalmente.

SHAKIRA Y GERARD PIQUÉ

En 2011, Shakira y Gerard Piqué empezaron una relación. “Yo iba a cantar en Rock in Rio y luego me iba a Sudáfrica y él estaba también a punto de irse a Sudáfrica. Y bueno fue la primera vez que nos vimos”, dijo la cantante.

Varios meses después, en marzo de 2011, la cantante colombiana hizo oficial su relación a través de su cuenta de Twitter en la que publicó por primera vez una foto en la que posaba al lado de su novio Piqué. “Les presentó a mi sol”, decía el tuit.

Tuvieron dos hijos, Milan, nacido en 2013 y Sasha, en 2015, compartían vacaciones juntos hasta que en marzo de 2022, tras 12 años de amor, se separaron de manera polémica.

“Lamentamos confirmar que nos separamos. Por el bienestar de nuestros hijos, que son nuestra máxima prioridad, solicitamos respeto a (nuestra) privacidad. Gracias por su comprensión”, dice el comunicado conjunto.

Fuentes indicaron que Piqué le fue infiel a Shakira con Clara Chia Marti, con quien está de novio actualmente. Para contraatacar, la artista le lanzó indirectas a través de la Session con Bizarrap.