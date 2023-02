"Lo amo": la sorpresiva declaración de Cande Tinelli a dos meses de separarse de Coti Sorokin

Si bien Candelaria Tinelli se separó de Coti Sorokin hace ya dos meses, y mantuvo un affaire con el piloto de carreras uruguayo Santiago Urritia, la hija de Marcelo Tinelli todavía ama al músico.

"Yo a Coti lo adoro, lo sigo amando, le tengo mucho amor. Obvio, uno lo va trabajando con el tiempo y va aceptando la realidad de uno, cómo cambia la vida", aseguró la it girl en una nota con Intrusos.

En ese sentido, Cande admitió: "Aunque uno no quiera, hay un duelo que hacer y hay que transitarlo".

Más sobre este tema "Te extraño": la llamativa historia de Cande Tinelli, a poco de confirmar su relación con Santiago Urrutia

"Capaz uno vive con el otro, de golpe te encontrás solo y hay un vacío que llenar", continuó.

Por otra parte, Cande enfatizó: "Hay muchas cosas que se dijeron que fueron mentira. Como que me encerraba, o cosas muy raras. Que no tenía tiempo para mis amigas puede ser, pero también es una elección mía, no le quiero echar la culpa a él. Las relaciones son de a dos. Uno permite otras cosas también".

Más sobre este tema Cande Tinelli debutó como panelista y habló de sus cruces con Cristian Castro y Fede Bal

Al final, Cande Tinelli negó que Coti Sorokin le haya sido infiel durante su noviazgo: "Lo de la tercera en discordia, yo hablé y confío en él, y siento que no fue así. Aunque haya personas que crean que soy una bolú y que capaz no lo veo, pero yo sé que no es así".

"Lo de la tercera en discordia, yo hablé y confío en él, y siento que no fue así. Aunque haya personas que crean que soy una bolú y que capaz no lo veo, pero yo sé que no es así". G-plus

CANDE TINELLI Y SU AFFAIRE CON SANTIAGO URRUTIA

Además, Cande Tinelli fue sincera al describir su relación con el piloto de carreras uruguayo Santiago Urritia.

Más sobre este tema Aseguran que Cande Tinelli "está de novia y enamorada" tras separarse de Coti Sorokin

"Santi es un gran amigo que lo conocí en el verano y en este momento no es mi novio. No estoy para estar de novia después de una relación de dos años, necesito estar para mí ahora", comenzó.

"Lo adoro, lo puedo ir a visitar las veces que quiera", aclaró.

"Creo en un amor un poco más libre. Es compartir momentos", reconoció Cande Tinelli su affaire con Santiago Urrutia.