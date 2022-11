Un amigo de Aaron Carter contó cómo fueron los últimos días del cantante: "Tenía un aspecto terrible"

La noticia de que Aaron Carter fue hallado muerto en su casa de California, a sus 34 años, impactó a todos. Mucho más, a uno de sus mejores amigos, Gary Madatyan, quien relató la espeluznante escena que vio en el hogar del joven, minutos después de que la policía lo encontrara sin vida.

“Después de que sacaron el cuerpo, solo permitieron que unas pocas personas entraran a la casa. Solo queríamos ver si había sangre, alcohol o algo allí. Después fui al baño donde estaba la bañera llena de agua, como de color amarillento", contó Gary, muy triste, en diálogo con Entertainment Tonight.

Aunque era consciente de las adicciones de su amigo, aseguró que nunca lo vio drogarse. Sin embargo, en este último tiempo lo notaba desmejorado. "Tenía un aspecto terrible. Había perdido mucho peso y no actuaba con normalidad. Su mente no estaba allí... Me enteré de que tomaba mucha medicación, no específicamente drogas ilegales, pero tomaba mucha medicación”, cerró, angustiado.

LA DESGARRADORA DESPEDIDA DE LOS BACKSTREET BOYS A AARON CARTER

"Solo queríamos encontrar un momento en nuestro show para reconocer que el hermano pequeño de Nick, Aaron Carter, falleció ayer a los 34 años".

"Él era parte de nuestra familia y les agradecemos todo el amor, todos los buenos deseos y todo el apoyo", expresó Kevin Richardson.

"Te echaremos de menos, hermano", añadieron tras dedicarle el significativo tema Breathe.