Una vez más, Amalia Granata (38) salió a defender a Ricardo Biasotti (59) y a desmentir a Anna Chiara del Boca (18), y fue durísima contra Andrea del Boca (53). La periodista, quien fue pareja del asesor financiero durante casi dos años en 2004, apuntó contra la actriz y su hija desde los estudios de Involucrados.

“Si la nena da a entender que yo era la novia desnuda, se contradicen madre e hija. Si van a mentir, que por lo menos se pongan de acuerdo, porque si la nena dice que me vio desnuda con el padre, y la madre dice que la nena no me conoce…". G-plus

“Me da mucha pena la nena, me mucha tristeza cómo la expone la madre. Me pareció algo siniestro cuando muestran el video, vuelven al piso (de Intrusos) y la madre se regocijaba con ese testimonio. Como diciendo ‘mirá cómo me estoy vengando’, estaba como feliz, como excitada. Algo rarísimo. Y la nena estaba exponiendo algo terrible, que además lo que dice no es cierto”, afirmó en referencia a lo sucedido ayer en el programa de Jorge Rial.

Luego, la rosarina se indignó: “Si la nena da a entender que yo era la novia desnuda se contradicen madre e hija. Si van a mentir, que por lo menos se pongan de acuerdo, porque si la nena dice que me vio desnuda con el padre, y la madre dice que la nena no me conoce… Yo no conozco a la nena”.

Para poner al público en contexto, Mariano Iúdica puso al aire las imágenes que la joven grabó con su celular, tras lo cual Granata remató: “El relato es tremendo porque ella cree que eso es verdad, porque es lo que le hicieron creer. Es el relato de otra persona”.

"Inconscientemente, esta chica está buscando la atención de su papá. ¿No se dan cuenta? Porque lo único que necesita es al papá. Al papá que le quitaron". G-plus

Ahí, Luis Ventura le preguntó si por el carácter de artistas de Andrea y Anna Chiara creía que la historia estaba armada, frente a lo que Amalia exclamó: “¡Claro que está guionado! Además, está contando algo que para ella claramente es verdad. No digo que la chiquita mienta, pasa que cuenta lo que a ella le contaron, lo que le inculcaron durante 18 años”. Y sentenció: “Inconscientemente, esta chica está buscando la atención de su papá. ¿No se dan cuenta? Porque lo único que necesita es al papá. Al papá que le quitaron. La única que le robó la infancia es la propia madre, que durante 10 años no le permitió ver a su papá y le inculcó tantas cosas malas en la cabeza que este es el resultado de la manipulación que hizo con esta nena”.

Al final, Amalia Granata expresó su teoría sobre los motivos ocultos de Andrea del Boca y Anna Chiara para ventilar las explosivas intimidades y defendió a Ricardo Biasotti: “Ellas esperaron 18 años para reventar al padre con cosas que no son ciertas. Lo de las bolsas con dinero son mentira, estuve dos años con él, casi vivíamos juntos”.