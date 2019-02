Invitada a Mauro, La pura verdad, el ciclo de Mauro Viale, Amalia Granata sorprendió al mostrarse muy crítica con el caso de Juan Darthés ya que, inicialmente, la panelista había apuntado contra la colectiva Actrices Argentinas, que acompañó la denuncia de Thelma Fardín. Siempre polémica, la periodista apuntó contra el actor y aseguró que desde que ella está en los medios “sabíamos que él acosaba mujeres”.

“Si él es tan limpio no sé por qué se fue a otro país y no se presentó. Cuando uno está limpio, vas y te presentás en la Justicia y te ponés a disposición”, lanzó Amalia. “Fernando Burlando es un gran abogado que, además, maneja muy bien los medios. Dice que Darthés va a ir a prisión. No creo que sea así, para mi es toda una estrategia mediática”, continuó. “¿Ustedes creen que Burlando va a dejar que su cliente vaya a prisión y lo va a decir tan livianamente?”, expresó.

"Yo que trabajo en el medio hace 15 años sabíamos que él acosaba a las mujeres. Sabíamos, pero una no puede denunciarlo, tiene que ser la víctima. Sabíamos que él se comportaba de esta manera". G-plus

A la hora de opinar sobre el caso del actor, la modelo lanzó una fuerte frase: “Yo que trabajo en el medio hace 15 años sabíamos que él acosaba a las mujeres. Sabíamos, pero una no puede denunciarlo, tiene que ser la víctima. Pero si las hubiera conocido, las apoyaba y las acompañaba a denunciarlo”, aseveró, para terminar remarcando sus dichos. “Sí, sabíamos que él se comportaba de esta manera”.

"Recién aparecían en las placas ‘está deprimido’ y a mi me importa muy poco lo que le pase a él, me importa lo que le pasa a las víctimas. Debería ponerse a disposición de la Justicia y eso hace que dudemos mucho de su inocencia". G-plus

“Recién aparecían en las placas ‘está deprimido’ y a mÍ me importa muy poco lo que le pase a él, me importa lo que le pasa a las víctimas. Debería ponerse a disposición de la Justicia y eso hace que dudemos mucho de su inocencia. Si él está deprimido o con ataques de pánico, ¿imaginate cómo puede estar una víctima que supuestamente él habría violado?”, lanzó y fue por más. “Este tipo de hombres se creen su propia mentira, los acosos loS hacen naturalmente. No es que él se va a dar cuenta que es un acosador, es algo natural en él”, agregó.

En la misma entrevista, una vez más, Amalia volvió a marcar sus diferencia con Actrices Argentinas y al forma en la que presentaron la denuncia de Thelma, pidiendo en el mismo acto por el aborto legal. “Mezclan todo y nada tiene que ver con lo que le pasó a esta chica, pobrecita”, dijo. “El colectivo mezcla su ideología política con la lucha que tenemos para que no nos maten, no nos violen, no nos acosen, por la igualdad laboral”, finalizó.