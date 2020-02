Amalia Granata cruzó al Ministro de Educación en el día de la manifestación por el aborto legal: "¿A partir de qué edad una vida vale?"

Este 19 de febrero, a las 19 horas, los pañuelos verdes vuelven a convocarse en el Congreso de la Nación para pedir que se legalice el aborto en la Argentina.

En ese marco, Amalia Granata, quien actualmente se alejó del espectáculo para dedicarle tiempo completo a su rol de diputada provincial, cruzó en las redes sociales al Ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien se expresó a favor del proyecto ILE (Interrupción Legal del Embarazo) en Twitter. "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Aborto legal 2020. #19F", escribió el funcionario.

"Cuando pone aborto legal para 'no morir', ¿usted no sabe que el bebé en el vientre muere y además no se puede defender? ¿Para usted a partir de que edad una persona/vida vale?". G-plus

Rápidamente, Granata lo interpeló con dureza: "Señor ministro, cuando pone aborto legal para 'no morir', ¿usted no sabe que el bebé en el vientre muere y además no se puede defender? ¿Para usted a partir de que edad una persona/vida vale? Más empatía con los vulnerables y menos relato ideológico, por favor".

Ferviente opositora a la legalización del aborto, Amalia también compartió una placa en Instagram, alzando su voz bajo la frase "sí a la vida". "Educación sexual para prevenir, contención para no abortar, adopción para vivir", posteó la diputada, junto a dos corazones celeste, el color que representa a las personas que piensan como ella.