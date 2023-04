Amalia Granata cruzó a los haters que la criticaron por opinar del cuerpo de su hija: "Negra tienen el alma"

En la antesala del cumpleaños de 15 de Uma Fabbiani, Amalia Granata le dio un móvil a Secretos Verdaderos y habló de la difícil tarea de elegir los tres looks que su hija quería usar en su fiesta.

En ese marco, la diputada describió a la adolescente, que estaba dando la nota con ella, y en las redes sociales la acusaron de opinar inadecuadamente del cuerpo y de la imagen de Uma. Lejos de dejar pasar la crítica de los haters, Granata les dedicó un picantísimo tweet.

Más sobre este tema Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani, habló de su enojo con su papá: "Su posteo fue innecesario"

"Chiques, gorda y negra tienen el alma. ¡Nada más alejado de ese comentario! Cada uno interpreta lo que la mente retorcida les dicta", tuiteó Amalia, sin filtros.

Más sobre este tema Así fue la entrada triunfal de Uma Fabbiani, la hija de Amalia Granata, a su fiesta de 15

QUÉ DIJO AMALIA GRANATA SOBRE LA FIGURA DE UMA

Ante una Uma Fabbiani radiante de felicidad y lista para vivir su gran fiesta de 15 años, Amalia Granata habló con Secretos Verdaderos de los looks para la mega celebración.

"Yo estuve al lado de ella, poniendo orden en el look. Yo estuve en cada detalle, y es agotador. Pero creo que salió todo bien", dijo la diputada, conforme con la tarea realizada. En la misma sintonía y con una enorme sonrisa, Uma le contestó: "Sí".

Acto seguido, Amalia explicó por qué no fue sencilla la elección de los outfits para su hija: "Ella es particular. Es muy grandota, es muy alta. Yo tengo unos tacos gigantes y me lleva una cabeza, con tacos bajos”.

"Además es morocha, morena, y no cualquier cosa va con la piel. Hay que tener cuidado con los colores y el calzado. Pero el vestido principal es soñado. Y el último es más relajado porque va con zapatillas", finalizó Granata, sin imaginar que sus palabras serían cuestionadas en las redes.