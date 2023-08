Después de haber contado que le iniciará acciones legales a Franco Torchia, que la trató de "delincuente" por sus dichos contra la comunidad LGBTIQ, Amalia Granata volvió a mostrarse en contra del aborto legal.

La diputada provincial por Santa Fe dejó bien en claro que está en contra de que las personas gestantes decidan si desean o no llevar adelante un embarazo y que no lo consideraría si la persona fuera víctima de violación.

"Yo no puedo discriminar a una vida si es fruto de una relación consentida o no. La vida es una vida igual. Una violación me parece que es un horror", explicó en diálogo con Millenium

"Trataría de buscar todas las herramientas psicológicas de contención y ese hijo lo tendría"

"Tengo una hija de 14 años y estoy en una etapa que no duermo porque empezó con las salidas y la paso mal desde que empezó con la adolescencia", agregó.

AMALIA GRANATA REIVINDICÓ SU POSTURA EN CONTRA DEL ABORTO LEGAL

"¿Vos creés que yo no pienso que a mi hija le pueda pasar algo así?", se preguntó en relación a un abuso sexual.

"La acompañaría en ese proceso horroroso desde el amor de madre y con las herramientas necesarias"

Y aclaró que tampoco estaría de acuerdo con que abortara si fuera víctima de violación.

"Trataría de buscar todas las herramientas psicológicas de contención y ese hijo lo tendría. La acompañaría en ese proceso horroroso desde el amor de madre y con las herramientas necesarias para llevar ese proceso", sumó.

Y cerró, tajante: "Sí, si mi hija fuera violada, al bebé lo criaría yo... Qué querés que te diga".