Alma Gandini, la hija de Laura Ubfal que brilla en ATAV 2

“Muy feliz de ser parte de este proyecto hermoso, gracias por la oportunidad. "Jugando a ser una vedette en los 80", dijo Gandini en Instagram al compartir fotos del look de su personaje en ATAV 2.

QUIÉN ES ALMA GANDINI, LA HIJA ACTRIZ DE LAURA UBFAL

Desde muy pequeña, Alma mostró su vocación artística, y en alguna ocasión reveló que sus referentes en el medio son Julieta Díaz, Mercedes Morán y Meryl Streep, y resaltó que su madre siempre la apoyó.

En LAM, De Brito puso al aire un saludo de Alma para Laura Ubfal, en el que la joven resaltó que “fue la mejor madre que le podría haber tocado”.

“Hace once años que trabaja y no quiere decir que es hija de Laura Ubfal. No quiso ni llevar mi apellido, hizo su vida y su carrera. Estoy muy orgullosa”, señaló Ubfal.