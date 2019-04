La crisis económica que atraviesa la Argentina también hizo mella en la vida de muchos actores famosos y algunos, como Paola Krum (48), blanquearon que debieron adoptar hábitos de consumo más austeros: “Antes, pedía delivery todos los días y ahora no puedo”. Así es que tras el reportaje que Guido Zaffora le hizo a la actriz en CNN radio, Ángel de Brito retomó el tema con Alfredo Casero en Los Ángeles de la Mañana.

“Yo tampoco llegaría a fin de mes siendo un actor y nada más que actor. Yo tengo que hacer infinidad de cosas también para tener lo que tengo, pagarle a la gente que tengo que pagarle" G-plus

Con la elocuencia que lo caracteriza, Casero reflexionó: “Yo tampoco llegaría a fin de mes siendo un actor y nada más que actor. Yo tengo que hacer infinidad de cosas también para tener lo que tengo, pagarle a la gente que tengo que pagarle, mantener el campo que tengo en San Luis al que toda la vida le puse plata y solo me dio duraznos. Amo los duraznos y los vendo. Y no lo tengo de millonario, lo tengo porque es mi vida y lo voy a tener toda la vida, pero tengo que trabajar ahí y hacer cosas. Tengo que vender y hacer cosas…”.

“Yo tampoco llegaría a fin de mes siendo un actor y nada más que actor. Yo tengo que hacer infinidad de cosas también para tener lo que tengo". G-plus

En ese punto, el conductor acotó: “¿Qué les pasa a los actores que a veces piensan que son seres especiales a los que hay que subsidiar por ser artistas? ¿Por qué no van a trabajar de otra cosa?”. Entonces, el ex Cha cha cha analizó: “Han vivido muchas veces de la subvención de los trabajos que el Estado les daba por intermedio de otra gente a la que había que darle trabajo. Por eso trabajaron constantemente, porque nadie quería soltar el INCAA. Después de la carta de la Asociación Argentina de Actores me han demostraron que tienen el corazón chiquito. Tienen el alma chiquita, yo no podría ser nada más que actor, yo hago millones de cosas porque soy artista. Yo pinto y si puedo vendo algo; hago aeromodelismo y vendo los aviones por internet”.

“¿Qué les pasa a los actores que a veces piensan que son seres especiales a los que hay que subsidiar por ser artistas? ¿Por qué no van a trabajar de otra cosa?”. G-plus

Al final, luego de ver un compilado de opiniones de colegas, Alfredo Casero concluyó: “El actor tiene que comprender que esto es como ser chacarero, que cuando le va bien se compra la camioneta y cuando le va mal la vende. Nadie tiene que decir que estas personas tienen que vivir con la vida solucionada por ser artistas”.