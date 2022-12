Alfa de Gran Hermano lanzó repudiables frases homofóbicas y estallaron las redes: "Yo soy bien machito"

Alfa, uno de los participantes más polémicos de Gran Hermano 2022, volvió a ser repudiado en redes sociales por sus dichos homofóbicos dentro de la casa.

Luego de los desagradables comentarios a Coti y de haber hecho sentir mal a Julieta remarcándole que habría aumentado de peso, apuntó contra el colectivo LGBTIQ.

“No, no se te ocurra. No, aputazado no. No, yo soy bien machito, nací machito y voy a morir machito”, dijo, muy polémico, cuando Camila intentó colocarle pestañas postizas.

"Habiendo siete mujeres por cada hombre, ¿voy a buscar un gorila para acostarme? Hay que estar loco, hay que estar degenerado de la cabeza". G-plus

Además, respondió con dichos homofóbicos cuando le consultaron si alguna vez tuvo relaciones con un varón.

"También me vinieron a preguntar si no probé otra cosa. Pero tenés un pedo atómico, hermano. Habiendo siete mujeres por cada hombre, ¿voy a buscar un gorila para acostarme? Hay que estar loco, hay que estar degenerado de la cabeza”, sentenció.

EN LAS REDES SOCIALES FULMINARON A ALFA POR SUS DICHOS PROBLEMÁTICOS

Luego de que Alfa admitiera que es un "troglodita", en Twitter remarcaron que su "discurso de odio" atrasa.

"Los nenes con las nenas, las nenas con los nenes. Punto. Yo soy de esa idea y nadie me la va a sacar de la cabeza. Soy troglodita y vivo así, voy a morir así”, había dicho, con firmeza, palabras que despertaron una ola de críticas.