Alfa de Gran Hermano cruzó fuerte a Juan y aumentó la tensión en Gran Hermano: "¡Falso, hipócrita, mentiroso!"

Desde el principio Walter Santiago, más conocido como Alfa en Gran Hermano 2022, dio que hablar. Sus dichos discriminatorios vienen siendo objeto de cuestionamientos fuera de la casa y dentro, su pelea con Juan sigue escalando.

A pocas horas de la gala de nominación, el participante le habló directo a la cámara, a solas en el jardín, y lanzó tremendas frases contra el integrante del grupo Los Monitos, hoy desminuido con las salidas de Tomás Holder y Martina.

“Para los que me conocen, los que me quieren y los que me están conociendo. Si llego a ir a placa o si llega a estar alguien en placa, la única persona que quiero que se vaya de acá adentro es Juan”, pidió al ´público, antes de empezar a despotricar contra el taxista de 42 años.

"Es falso, fabulador. Un tipo que está permanentemente viendo cómo sacar ventaja. Es ventajero, hipócrita, mentiroso". G-plus

LA FURIA DE ALFA DE GRAN HERMANO 2022 CONTRA JUAN

“¿Por qué? Porque es falso, fabulador. Un tipo que está permanentemente viendo cómo sacar ventaja. Es ventajero, hipócrita, mentiroso”, siguió, enojado.

Más sobre este tema Alfa de Gran Hermano disparó una tremenda frase discriminatoria sobre la Tora

“Un tipo que pensó la primera semana que sacaba a todos. Que me dijo a mí ‘te queda una semanita’, que le dijo a Marcos ‘el domingo te vas’", recordó.

Más sobre este tema Carmen Barbieri repudió a Alfa de Gran Hermano por su tremendo comentario gordofóbico

"Como dijo con su amigo ‘los vamos a sacar de a uno por la puerta’. ¡Puede ser tan hipócrita!”, exclamó, durísimo.