Alfa contó que tiene bloqueado a varios excompañeros de Gran Hermano y los liquidó: "Son hipócritas y basuras"

Alfa expuso sin filtro que puso en la lista negra a Juan, Maxi, El Conejo, Coti y Juliana tras salir de Gran Hermano. Y definió sus personalidades con dureza.

Leandro Saifir, integrante de Estamos en una de República Z, le preguntó a Alfa: "Después de la casa de Gran Hermano, ¿vos tuviste conflicto con alguien o te llevás mal con alguno de los participantes?".

Más sobre este tema Alfa y Romina de Gran Hermano, coqueteo y picantes chicanas en vivo: "Parecías una esposa despechada"

Sin rodeos, el ex GH se explayó a fondo: "Dentro de la casa de Gran Hermano se ve lo mismo que ves acá, en la oficina, en los colegios... Hay gente buena, gente sana, gente hipócrita, gente basura. Gente que vale la pena, gente que no sirve para nada".

" A Juan, a los dos cordobeses (Alexis El Conejo y Maxi). Y a las novias de los cordobeses (Coti y Juliana). Los tengo bloqueados. No me interesa nada de ellos". G-plus

"¿Quiénes?", le retrucaron. Sin embargo, Alfa comenzó destacando a las personas con las que empatizó en el reality.

"Con Romina, a pesar de tener discusiones y todo lo que tuvimos, me llevo bien. Tengo un cariño muy grande por ella, y ella por mí también. A Julita la adoro. Ella era simple y transparente, y sigue siendo la misma", señaló.

Y continuó: "Camila es un petardo, no para. Pero nadie entendió mi relación con ella dentro de la casa. Si yo no la apoyaba, en 5 días se iba y a mí me dio pena porque no entró jodiendo a nadie".

"Cuando salí de la casa, se vieron las mismas personalidades que se vieron dentro de la casa. La gente hipócrita, mentirosa y trepadora". G-plus

ALFA FUE LETAL CON JUAN, MAXI, EL CONEJO, COTI Y JULIANA

Luego de tirarle flores a Romina, Julieta y Camila, Alfa se despachó contra Juan, Maxi, El Conejo, Coti y Juliana: "Cuando salí de la casa, se vieron las mismas personalidades que se vieron dentro de la casa. La gente hipócrita, mentirosa y trepadora".

"Con Juan tuviste un problema", le puntualizaron. Y Alfa fue punzante: "Con Juan no tuve un problema, Juan no existe. Él me invitó a pelear, pero es un tipo que no existe".

Más sobre este tema Alfa se enojó con Julieta Poggio y le pasó factura: "Cuando salió de Gran Hermano hizo una fiesta bárbara y no me invitó"

ALFA RECORDÓ LA FUERTE PELEA QUE TUVO CON JUAN TRAS SALIR DE GRAN HERMANO

"Ustedes vieron un solo video. El video anterior lo borraron. Era el día que entramos todos para el casamiento, yo estaba en los camarines de Telefe y como yo los tengo bloqueados a ellos, porque no me interesa ver ni tener nada de ellos...", dijo Alfa, sin poder concluir el relato porque los integrantes de Estamos en una le preguntaron a quiénes bloqueó.

Sin rodeos, contestó: " A Juan, a los dos cordobeses (Alexis El Conejo y Maxi). Y a las novias de los cordobeses (Coti y Juliana). Los tengo bloqueados".

Acto seguido, Alfa continuó dando detalles del violento encontronazo que tuvo con Juan. "A mí me mandan un video donde los dos estaban en otro camarín y hablando de mí. Siempre hablando de mí, de ellos no pueden hablar porque no tienen vida propia", dijo.

"Estaba Juan con Maxi diciendo 'no lo queremos', y cuando vi eso, me puse mal porque yo nunca agredí ni insulté a nadie. Entonces, salgo por el pasillo y me lo encuentro a Maxi de frente y ahí salió el otro", continuó.

"En ese momento, me saqué mal, les dije de todo. Si lo agarraba, en ese momento de bronca, le ponía un tortazo", aseveró Alfa, tras ponerle punto final a su vínculo con Juan. Al igual que con El Conejo, Maxi, Coti y Juliana.