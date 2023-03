Alfa y Ariel protagonizaron un momento de tensión al aire tras salir de Gran Hermano: "Yo invito a quién quiero a participar de mi vida"

Lejos de que Walter “Alfa” Santiago y Ariel Ansaldo lograran conciliar una tregua después de los fuertes cruces que protagonizaron dentro de Gran Hermano 2022, los exparticipantes dejaron en claro que entre ellos no hay posibilidad de un buen vínculo.

Así quedó demostrado luego de que el último eliminado del reality de Telefe y su excompañero volvieran a protagonizar un tenso momento al aire, tal como lo observó Robertito Funes en Gran Hermano, la noche de los ex: “Yo le quiero contar a la gente que Alfa le ha dado la espalda a Ariel, entonces nos resulta difícil verlo”.

“Y Ariel no lo nombra a Alfa, le dice ‘este señor’”, intervino Ximena Capristo. A lo que Cristian U. se sumó con un filoso análisis: “Hacen un juego de niños”, expresó, frente al resto de los panelistas.

Alfa: "Yo invito a quién quiero a participar de mi vida. Los vínculos los genero con la gente que quiero generarlos". G-plus

Fue entonces que Alfa decidió sentar postura: “Yo te invité a vos (por Cristian U.) a tomar un café, no invité a todos. Yo invito a quién quiero a participar de mi vida”, alnzó, dejando en claro sus pocas ganas de tener buena onda con Ariel.

Y cerró, tajante: “Robertito me llamó a su programa de radio y fui, y colaboré. Si me llama Camila y me pide que vaya al hotel a tomar un café porque quiere charlar conmigo, voy. No voy si llama otro que no me interesa. Los vínculos los genero con la gente que quiero generarlos”.

¡Todo mal!

Más sobre este tema Alfa definió muy picante a los finalistas de Gran Hermano tras la eliminación de Camila: "Son una sopa de papa y ajo"

EL VIDEO DE ALFA DE GRAN HERMANO Y DELFINA WAGNER A LOS BESOS EN UN BOLICHE

Después de haber quedado eliminado de Gran Hermano 2022, Walter “Alfa” Santiago se convirtió en noticia después de haberse mostrado públicamente con Delfina Wagner, una periodista de 19 años que recientemente se incorporó temporalmente al panel de LAM.

Y si bien en algún momento se especuló con la veracidad de esta relación, en las redes comenzó a viralizarse un video donde se ve a Alfa y Delfina a los besos en un boliche de Palermo al que asistieron varios exhermanitos.

Así quedó registrado en la cuenta de TikTok de Joaquín Cornejo (@joaquincornej10) y los posteos que subió @elejercitodelam en Instagram Stories, y que rápidamente generó todo tipo de repercusiones entre los fanáticos del reality de Telefe.

¡Avanza a paso firme!