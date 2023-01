Alfa apuntó sin filtro contra Ariel en la gala de nominación de Gran Hermano 2022: "Quiere quedar como que le estamos haciendo algo"

Luego de protagonizar varios cruces en Gran Hermano 2022, la relación entre Alfa y Ariel (uno de los nuevos participantes en ingresar al programa) parece no conciliar una tregua.

Y esa fricción se vio en la gala de nominación luego de que Alfa le diera dos puntos a su compañero: “Al primero que nomino es a Ariel por una cuestión de convivencia”, comenzó diciendo en el reality de Telefe.

“No termina de cerrarme las cosas que hace, no termina de cerrarme lo que pasó el día del asado. Tampoco que pretenda dejar siempre en offside a alguien ante el público”, agregó.

"Al primero que nomino es a Ariel por una cuestión de convivencia". G-plus

Por último, uno de los hermanitos más polémicos dentro de la casa cerró: “Él quiere quedar como que nosotros le estamos haciendo algo. Y no es así. Nada más que por eso. Una cuestión de convivencia, no me gusta”.

"Él quiere quedar como que nosotros le estamos haciendo algo. Y no es así". G-plus

MARIANO PELUFFO REVELÓ QUIÉNCREE QUE FUERON LOS MEJORES PARTICIPANTES DE TODAS LAS EDICIONES DE GRAN HERMANO

En medio del éxito de Gran Hermano 2022, Mariano Peluffo –quien fue uno de los conductores del reality- se sinceró ante la pregunta sobre quién cree que fueron los mejores jugadores de todas las ediciones del programa.

“Cristian U. fue un groso en su edición. Fue el primero que se mandó a placa a él mismo. Todos nos mirábamos y decíamos ‘¿qué está haciendo este muchacho? Todos quieren zafar de la placa y él se manda’. Y cada semana se hacía más fuerte”, comenzó diciendo el presentador en LAM.

“Marianela Mirra hizo una jugada tremenda. Fue un pollito mojado bajo el ala de Diego Leonardi hasta que, en un momento, sintió que tenía que dar un paso al frente, le clavó la espontánea y ganó”, agregó.

Más sobre este tema Maxi se ganó el auto 0km en Gran Hermano 2022: "No lo puedo creer"

Y cerró: “Y Gastón Trezeguet. Es tremendo lo que hacía, no nos dábamos cuentas como hacía para complotar. Hacía algo con el hielo en el freezer y después leían unos libros y marcaba las letras para armar los nombres”.